Thời sự Đồng chí Vương Đình Nhuận giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An Chiều 8/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Tuấn Vinh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.L



Tại buổi lễ, đồng chí Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Ảnh: T.L

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Nhuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền khẳng định, đồng chí Vương Đình Nhuận là người có năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, với nhiều năm kinh nghiệm qua nhiều vị công tác trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L



Vì vậy, quyết định bổ nhiệm đồng chí Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với những đóng góp, năng lực và phẩm chất của đồng chí Vương Đình Nhuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An là một bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành chúc mừng đồng chí Vương Đình Nhuận. Ảnh: T.L



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Nhuận cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã tin tưởng giao phó trọng trách.

Đồng chí Vương Đình Nhuận - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.L



Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vị trí, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.