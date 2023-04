Đóng cửa vĩnh viễn 4 trang thông tin điện tử tổng hợp ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phát hiện 5 trang thông tin điện tử tổng hợp vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên mạng Internet.

Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai không ít những biện pháp chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” Trang thông tin điện tử tổng hợp. Theo đó, từ nhắc nhở, phê bình đến phạt tiền với nhiều mức độ, cao nhất lên tới hàng chục triệu đồng, nặng nhất là đóng cửa tên miền có thời hạn và vô thời hạn.

Tuy nhiên, tình trạng “báo hóa” Trang thông tin điện tử tổng hợp vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn Nghệ An. Trước tình hình đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường rà soát, theo dõi và xử lý nghiêm các trang thông tin điện tử tổng hợp vi phạm.

Mới đây, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện 5 trang vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên mạng Internet. Thanh tra Sở đã mời các chủ thể đăng ký và thiết lập trang Trang thông tin điện tử tổng hợp lên làm việc.

Các vi phạm chủ yếu là: Thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp chưa được cấp giấy phép; không cung cấp đầy đủ các thông tin tại trang chủ; tự sản xuất tin, bài như cơ quan báo chí, không có giấy phép; đăng bài viết từ các cơ quan báo chí nhưng chưa được chấp thuận bằng văn bản đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ…

Căn cứ Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với ông H.N.C ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh, là chủ thể quản lý trang thông tin và truyền thông có tên miền thitruong24h.info; đồng thời, buộc thu hồi tên miền này, vì đây là trang thông tin và truyền thông chưa được cấp phép.

Đối với 4 trang tin khác, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã đề nghị đóng cửa vĩnh viễn tên miền, cụ thể: http://tintucnghean.vn (lý do công ty giải thể, không hoạt động), tinbinhduong.online, tintucconggiao.net, topuytin.com (lý do chủ thể đăng ký thiết lập và hoạt động trang tin không đến làm việc với cơ quan chức năng).

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động của các trang thông tin và truyền thông, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên mạng Internet./.