Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc; Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An và đại diện Sở Công thương, lãnh đạo huyện Nghi Lộc, khu công nghiệp WHA và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khu công nghiệp WHA được xây dựng trên địa bàn xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) là một trong những dự án trọng điểm với hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế tại vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, kết nối các trung tâm sản xuất, chế tạo và phân phối phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.



Nằm trong Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp WHA - Nghệ An giai đoạn 1 được đầu tư 100 triệu USD, diện tích 498 héc ta với hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư công nghiệp cùng với các dự án khu dân cư và thương mại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cùng đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An và Ban Quản lý Dự án Xây dựng điện miền Bắc nghiệm thu tại trạm biến áp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trạm được xây dựng theo tiêu chí TBA điều khiển xa; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa PC Nghệ An, A1 và Trung tâm dữ liệu NPC.

Dự án được bắt đầu khởi công từ trung tuần tháng 11 năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp của Ban Quản lý Dự án Xây dựng điện miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An, cùng các nhà thầu đã kiểm soát chặt chẽ thời gian thi công công trình để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Trạm biến áp 110kV KCN WHA hoàn thành sẽ cấp điện cho các phụ tải thuộc khu công nghiệp WHA, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện. Qua đó khẳng định vai trò của ngành điện đối với các dự án thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Ban Quản lý Dự án Xây dựng điện miền Bắc vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công dự án. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định, trong thời gian vừa qua sự phối hợp giữa tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có nhiều bước tiến quan trọng. Sự phối hợp đó đã từng bước cải thiện hạ tầng các khu công nghiệp, nâng tầm môi trường đầu tư tại tỉnh Nghệ An để thu hút các doanh nghiệp chọn Nghệ An là điểm đầu tư. Đồng thời, đưa hoạt động các doanh nghiệp đi vào hiệu quả.