Đồng hồ vẫn quay khi không sử dụng nước

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân phường Hưng Bình, thành phố Vinh thắc mắc việc gia đình đã khoá toàn bộ vòi xả nước mà đồng hồ đo lường nước vẫn quay đều.

Sáng 19/9, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh, chúng tôi đã trực tiếp gặp các hộ dân để xác minh, tìm hiểu thực tế.

Tại số nhà 26 đường Vĩnh Yên, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, anh Trần Văn Vinh (chủ nhà) trình bày việc nhiều tháng nay đồng hồ đo lường nước của gia đình đã xảy ra tình trạng không xả nước nhưng vẫn quay.

“Cách đây hơn 2 tháng, tức là khoảng tháng 6/2022, một lần ngồi chơi trước cửa nhà ngay gần vị trí đặt đồng hồ đo lường nước, tôi vô tình lật nắp hộp bảo vệ đồng hồ nước thì phát hiện đồng hồ đang quay đều đều, trong khi đó nhà tôi không có ai xả vòi nước” - anh Trần Văn Vinh cho biết.

Anh Trần Văn Vinh cho biết thêm, thấy hiện tượng khó hiểu như vậy, anh tò mò xem đồng hồ của các hộ dân xung quanh thì cũng thấy hiện tượng tương tự. Thông báo tình trạng này đến các hộ gia đình, các hộ đã kiểm tra và nhận ra một tình trạng nữa, đó là khi hộ dân liền kề sử dụng nước thì hộ bên cạnh dù không xả nước thì đồng hồ vẫn quay theo.

Để kiểm chứng phản ánh của người dân, sáng 19/9, chúng tôi đã cùng với các hộ dân ở đường Vĩnh Yên thực hiện “thí nghiệm” xả nước và quan sát tình trạng hoạt động của đồng hồ nước.

Tại đồng hồ nước nhà số 26, sau khi đã khoá toàn bộ vòi xả nước của gia đình này, chúng tôi cùng với chủ hộ số 28 xả van nước của hộ số 28 thì đồng hồ nước của cả 2 hộ cùng quay. Tuy nhiên, đồng hồ nước của hộ số 28 (đang xả nước) thì quay với tốc độ nhanh, còn đồng hồ của hộ số 26 liền kề (nhà không xả nước) thì vẫn quay với tốc độ chậm hơn.

Tiếp tục “làm thí nghiệm” với đồng hồ của hộ số 51 đối diện hộ số 26 chúng tôi cũng quan sát thấy kết quả tương tự. Vì vậy, việc người dân phường Hưng Bình phản ánh tình trạng không xả vòi nước nhưng đồng hồ đo lường nước vẫn quay là có thật.

Cũng theo trình bày của anh Vinh, khoảng tháng 6/2022, khi phát hiện ra tình trạng này, anh Trần Văn Vinh đã gọi điện báo cho nhân viên thu tiền nước nhưng chờ lâu không thấy có sự khắc phục, anh đã đến tận Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An để trình bày. Sau đó, Công ty cũng đã cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, xác nhận có tình trạng này xảy ra, và có biên bản khẳng định “sự cố kỹ thuật”. Để khắc phục, nhân viên Nhà máy nước đã lắp thêm 1 van khoá 1 chiều trên đường ống nước của gia đình anh Trần Văn Vinh. “Sau khi lắp van khoá thì tiền nước của gia đình có giảm xuống so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tình trạng “tự quay” của đồng hồ thì vẫn chưa chấm dứt, dù tốc độ tự quay có giảm hơn so với trước” - anh Trần Văn Vinh trình bày.

Một số hộ dân dọc đường Vĩnh Yên cũng bày tỏ đồng tình và khẳng định tình trạng dù không xả nước nhưng đồng hồ đo lường vẫn quay như anh Trần Văn Vinh phản ánh là có thật. "Nghe anh Vinh nói về việc này chúng tôi kiểm tra đồng hồ nhà mình mới biết, chứ bình thường cứ đến tháng có thông báo nộp tiền nước là chúng tôi thực hiện nộp tiền, chứ cũng không khi nào kiểm tra đồng hồ nên không hay biết sự cố đồng hồ tự quay như vậy" - một chủ hộ gia đình trên đường Vĩnh Yên cho biết.