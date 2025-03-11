Kinh tế Động lực để người dân vươn lên thoát nghèo ở Môn Sơn

Ở xã biên giới Môn Sơn, một trong những “kênh” quan trọng hỗ trợ, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo là các dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG). Trong đó việc giải ngân Tiểu dự án 4 Hỗ trợ phát triển chăn nuôi đạt nhiều kết quả rõ rệt.

Niềm vui thoát nghèo, tự chủ kinh tế gia đình

Gần cuối giờ chiều, chị Vi Thị Hoa ở bản Thái Sơn 2, xã biên giới Môn Sơn thong thả đi ra bãi cỏ khá rộng lớn dọc sông Giăng, cách nhà không xa, để lùa đàn bò của gia đình về nhà.

Vừa đi chị Hoa vừa nói, sống hơn nửa đời người chị chưa bao giờ nghĩ nhà mình lại có đàn bò 4 con như hôm nay. Và theo tốc độ sinh sản của chúng, mỗi năm nhà chị cũng có thêm 1-2 con bò. Vừa lùa đàn bò theo con đường quen thuộc trở về bản, chị Hoa vừa trò chuyện với những người láng giềng cũng đang “gọi” bò trở về.

Trước đây, gia đình chị Vi Thị Hoa thuộc diện hộ nghèo lâu năm, nguồn thu nhập chỉ dựa vào dăm sào ruộng nước và nuôi đàn gà dăm chục con, chỉ đủ phục vụ nhu cầu hàng ngày. Từ tháng 10/2024, gia đình chị Hoa lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ chuyển đổi nghề nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi tập trung khi được hỗ trợ 2 con bò giống.

“Trước đây chỉ biết gặt hái mùa nào biết mùa đó. Từ khi có bò giống, tôi được cán bộ xã, thôn bản hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp ủ chua thức ăn để vỗ béo đàn bò. Với những cách làm mới, đàn bò khoẻ mạnh, lớn nhanh và sinh sản tốt, vợ chồng tôi chuyển hẳn sang đầu tư cho chăn nuôi. Ngoài tận dụng rơm rạ, thân cây ngô, vợ chồng luân phiên nhau đi cắt cỏ, lấy cây chuối về làm thức ăn cho bò, kết hợp nuôi thêm gà…Từ 2 con bò, nay đã có 4 con. Nhờ được Nhà nước tặng bò, tặng tiền làm chuồng, hướng dẫn cách chăn nuôi, gia đình tôi đã thoát nghèo” - chị Vi Thị Hoa vui vẻ khoe.

Anh Vi Văn Nghi - Trưởng bản Thái Sơn 2 cho biết, bản có 164 hộ, 745 khẩu, nay chỉ còn 10 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Con số hộ nghèo, cận nghèo giảm dần hàng năm, một trong những “động lực” giúp người dân Thái Sơn 2 vươn lên thoát nghèo là từ sự hỗ trợ sinh kế của các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Đặc biệt là các dự án về hỗ trợ trâu bò và cây giống. Năm 2024 bản Thái Sơn 2 có 12 hộ nghèo được cấp bò giống. Đó chính là các “cần câu cơm”, là bệ đỡ sinh kế không chỉ cấp vốn, cấp tư liệu sản xuất cho người dân, mà còn khuyến khích tinh thần vượt khó, chăm chỉ lao động sản xuất của bà con Môn Sơn.

Năm 2024 bản Thái Sơn 2 xã Môn Sơn có 12 hộ được hỗ trợ bò giống phát triển kinh tế. Ảnh: Hoài Thu

Trưởng bản Thái Sơn 2 kể thêm nhiều hộ gia đình thuộc diện nghèo được cấp bò giống, trâu giống vào năm 2024 đến nay đã thoát nghèo như: Hộ chị Vi Thị Hoa, hộ ông Lang Văn Tính, hộ ông Ngân Đăng Thiềm…

“Đến cuối năm 2025 này dự kiến nhiều hộ khác được cấp bò cũng sẽ thoát nghèo, bởi họ vừa có thêm sinh kế mới, vừa biết kết hợp mở rộng thêm nghề khác, kinh tế cứ thể đi lên, từng bước tự chủ kinh tế gia đình, không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng” – anh Vi Văn Nghi cho biết.

Phát huy nguồn hỗ trợ sinh kế

Ông Vương Đình Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, Môn Sơn là xã biên giới vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện nay xã có số dân hơn 18,8 nghìn người thì có tới 92,6% là đồng bào các dân tộc thiểu số; trong đó có tộc người Đan Lai sống trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát. Địa hình, điều kiện giao thông của xã phức tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nguồn lực của xã còn hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách ưu đãi vùng biên giới, sự quan tâm của các cấp, ngành đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đạt được một số kết quả. Đặc biệt là các dự án hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân.

Xã Môn Sơn được thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở hợp nhất 2 xã cũ của huyện Con Cuông là Môn Sơn và Lục Dạ. Trên địa bàn xã Lục Dạ (cũ), đến nay tổng số dự án, tổng kinh phí của Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được lập kế hoạch, thẩm định Dự án thực hiện chương trình 5 năm và hàng năm. Sau khi tiếp nhận văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND xã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc để thực hiện. Từ năm 2021 đến tháng 7/2024, xã Lục Dạ (cũ) được cấp là hơn 1,6 tỷ đồng triển khai các mô hình sinh kế và đã thực hiện hơn 1,3 tỷ đồng. Trên địa bàn xã Môn Sơn (cũ) tổng kinh phí được cấp hơn 3,2 tỷ đồng, đến tháng 7/2024 đã giải ngân gần 2,7 tỷ đồng.

Cán bộ xã, bản ở Môn Sơn thường xuyên bám cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn người dân duy trì các mô hình sinh kế được hỗ trợ từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia. Ảnh: Hoài Thu

Ông Vương Đình Huy cũng khẳng định, từ khi thành lập chính quyền mới, công tác giải ngân các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đang tạm dừng để chờ kiện toàn bộ máy và cập nhật các cơ chế, chính sách theo mô hình chính quyền 2 cấp. Dự kiến nguồn vốn sự nghiệp được triển khai trên địa bàn xã Môn Sơn năm 2025 là hơn 40 tỷ đồng, trong đó sẽ dành hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua các mô hình giảm nghèo hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có nguồn hỗ trợ từ Chương trình giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Từ những hỗ trợ này sẽ từng bước giúp giảm bền vững tỷ lệ hộ nghèo của xã. Đồng thời, góp phần giúp bộ mặt địa phương được đổi mới, văn minh hơn; giúp nhận thức và ý chí vươn lên lao động sản xuất của người dân được nâng cao hơn thông qua việc các hộ dân được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước, để họ có thêm thu nhập và dần thoát nghèo./.