Động lực tạo lợi nhuận kép của shophouse với các kênh đầu tư khác

Kênh đầu tư tạo lợi nhuận tức thời



Là mô hình nhà phố thương mại, shophouse dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng sở hữu lợi thế ưu việt khi có thể vừa kinh doanh vừa là chốn an cư lâu dài nên vẫn luôn “làm mưa, làm gió” trên thị trường bất động sản. Bất chấp sự nhiễu động của thị trường, shophouse vẫn được giới đầu tư ví như “mỏ vàng” nhờ biên độ sinh lời cao.

Một chuyên gia trong lĩnh vực địa ốc phân tích, shophouse đã khắc phục hoàn toàn những điểm lỗi của thị trường bất động sản trước năm 2011. Theo đó, kỳ vọng về lợi nhuận khiến các nhà đầu tư ở giai đoạn này sẵn sàng mạo hiểm mua bán sản phẩm bất động sản chưa hiện hữu.

Đến năm 2011, sự đổ vỡ domino của thị trường đã khiến họ hiểu rằng: Chỉ có bất động sản hữu hình mới có thể đem lại giá trị chắc thắng. Shophouse đã ra đời như sự tất yếu của nhu cầu thị trường, không chỉ mang đến cho nhà đầu tư cuốn sổ đỏ lâu dài, mà còn đảm bảo khả năng khai thác khi sở hữu tài sản nhà trên đất. Một tài sản hiện hữu, rõ ràng với nhiều lợi thế đã nhanh chóng đưa shophouse trở thành “miếng bánh ngon” không thể bỏ lỡ của các nhà đầu tư.

Khu vực tầng 1 của shophouse là nơi kinh doanh lý tưởng. Ảnh: Shophouse KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River.

Nếu phân tích sâu hơn, shophouse còn là kênh đầu tư tạo ra dòng lợi nhuận tức thời. Theo đó, hầu hết sản phẩm sẽ được xây dựng trong các khu đô thị có quy hoạch bài bản, được chủ đầu tư xây nhà và bàn giao cho khách hàng. Như vậy, ngay từ thời điểm nhận nhà, khách hàng đã có thể vận hành ngay bất động sản thông qua hình thức tự kinh doanh hoặc cho thuê. Đặc biệt, sau khi khu đô thị hoàn thiện, lưu lượng lớn người dân sẽ chuyển về đây, tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng lớn với nhu cầu luôn ở mức cao.



Cân lực với dòng sản phẩm khác



Một báo cáo mới đây nhất của Savills cho thấy, giá sơ cấp của loại hình shophouse chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, mức giá nhà phố tại Hà Nội đang dao động trung bình ngưỡng 211 triệu đồng/m2 và tăng 13% theo quý, 38% theo năm.

Lý giải tốc độ tăng giá không ngừng của shophouse, Savills cho rằng, giá sơ cấp trung bình vẫn tăng đáng kể do thị trường không có nguồn cung mới. Trong khi đó, tại thị trường thứ cấp, dòng sản phẩm này cũng ghi nhận lượng giao dịch mua - bán cùng với mức giá tăng mạnh.

Những con số về giá và lượng giao dịch là chứng thực rõ nét nhất về sức hút của shophouse. Đây cũng là lý do mà shophouse được các nhà đầu tư đặc biệt ưu ái ví như “nơi trú ẩn an toàn nhưng tạo lợi nhuận kép”. Thực tế, nhiều nhà đầu tư còn đánh giá, shophouse là bài toán đầu tư linh hoạt với biên độ sinh lời cao nếu so lực với đất nền.



Theo đó, là dòng sản phẩm nhà gắn liền với đất, shophouse thừa hưởng hoàn toàn lợi thế giá trị bền vững của kênh đầu tư có sổ đỏ lâu dài, sở hữu vĩnh viễn, đáp ứng đúng tâm lý “ăn chắc mặc bền” của người dân Việt. Với mô hình nhà phố thiết kế hiện đại, giá trị của shophouse còn nằm từ tài sản hiện hữu cộng hưởng thêm nhiều ưu điểm về quy hoạch, hạ tầng, giá trị thương mại và không gian sống của một khu đô thị lớn, có thể tạo ra dòng tiền thu nhập đều đặn.



Shophouse tại Vinh đang trở thành món hàng “hot” trên thị trường. Ảnh: Shophouse 2 mặt tiền tại KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River.

Rõ ràng, nếu so với đất nền, shophouse vừa sở hữu “đặc tính” ưu việt của dòng sản phẩm này nhưng lại vừa lợi thế của bất động sản khai thác kinh doanh và cho thuê. Mặt khác, với đất nền, nhà đầu tư chỉ có thể thu lời một lần sau khi sang nhượng. Khi thương vụ kết thúc, muốn tiếp tục có lợi nhuận, nhà đầu tư lại phải tiếp tục chờ đợi, tìm hiểm, săn đón các dự án khác mà chưa thể biết chắc chắn được đó sẽ là "trái ngọt" hay "trái đắng". Trong khi đó, shophouse lại mang về cho nhà đầu tư sự an tâm chắc chắn và lâu dài về dòng tiền lợi nhuận đều đặn.



Đặc biệt, tại thời điểm này, khi giá của shophouse tại các thị trường trọng điểm đang ở mức khá cao, những thị trường mới ở các tỉnh, các trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực đang được các nhà đầu tư lựa chọn. Điển hình là Vinh và khu vực phụ cận phía Nam thành phố với mặt bằng chung giá bất động sản vẫn còn thấp so với tiềm năng, vị trí trung tâm kinh tế, chinh trị, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.



Lợi thế của shophouse tại các khu vực là không đổi trong khi giá shophouse tại đây đang có mức giá hợp lý, và khả năng “bật số” mạnh. Đó là lý do trong thời gian gần đây, dự án khu đô thị xanh đón đầu quy hoạch mở rộng thành phố Vinh về phía Nam đang trở thành từ khóa “hot” của các nhà đầu tư địa phương và khu vực phía Bắc.