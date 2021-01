Động lực từ đưa nghị quyết vào cuộc sống

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh khó khăn chồng chất do Covid-19, nền kinh tế Nghệ An vẫn đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2020. Bước sang năm 2021, với những dự đoán mang tính khoa học và thực tiễn, Nghệ An đổi mới tư duy, phát triển một cách vừa nhanh vừa bền vững.