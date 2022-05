Dòng sữa tươi sạch khẳng định chữ 'thật' trong suốt 13 năm qua

Dòng sữa tươi thuần Việt chuẩn “đẳng cấp thế giới”

Tham gia lĩnh vực sản xuất và chế biến sữa tươi từ năm 2009, Tập đoàn TH – đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK chiếm được lòng tin của người tiêu dùng bằng những sản phẩm tươi sạch, chất lượng quốc tế trên chính đồng đất Việt Nam.

Để có những dòng sữa tươi nguyên chất, hoàn toàn từ thiên nhiên đạt tiêu chuẩn quốc tế, đàn bò tại trang trại TH không chỉ được tắm mát, nghe nhạc giao hưởng mỗi ngày mà từng khẩu phần ăn cũng được phân tích, tính toán một cách kỹ lưỡng và nghiêm ngặt.

Đàn bò của TH được chăm sóc kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn hữu cơ đạt chuẩn quốc tế.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, bò sữa được cho ăn với một công thức riêng biệt. TH đã sử dụng những nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới, từ 12-16 loại nguyên liệu phối trộn theo các công thức phù hợp, để đàn bò tạo ra dòng sữa dồi dào dinh dưỡng với các vi chất quý cho sức khỏe con người.



Các loại cao lương, mỹ vị dành cho loài bò trên thế giới đều được đưa về trồng trên các cánh đồi mênh mông của TH, sử dụng các thiết bị tối tân nhất để trồng và chăm sóc, trong đó có cả hệ thống cánh tay tưới tự động dài tới 450 mét.

Thức ăn sau khi thu hoạch được ủ chua, diệt các loại khuẩn có hại, đó là bí quyết tạo ra chất lượng dòng sữa an toàn, giàu dinh dưỡng. Ngoài các loại nguyên liệu thô xanh, thức ăn cho bò còn được trộn với các loại cám tinh và một thứ nguyên liệu đặc biệt chỉ bò sữa TH mới có, đó là bã mía và rỉ mật – các sản phẩm phụ tận dụng từ Nhà máy mía đường NASU – một đơn vị trực thuộc Tập đoàn TH.

TH tự chủ nguồn nguyên liệu, đảm bảo độ tinh khiết của dòng sữa tươi sạch TH true MILK.

Bên cạnh nguồn thức ăn, nước uống cho đàn bò, yếu tố quan trọng tiên quyết và trực tiếp quyết định độ sạch của dòng sữa TH true MILK chính là quy trình vắt sữa “kín hoàn hảo”. Từ bầu vú bò đã được sát trùng đủ lâu theo quy chuẩn, sữa tươi nguyên liệu của TH true MILK chỉ mất vài chục giây chảy qua đầu vắt sữa, một đường ống inox dài 2 mét nối từ cốc đong sữa để tới được bồn gom lạnh 2 – 4 độ C. Trong thời gian chưa đầy 1 phút đó, sữa tươi không hề tiếp xúc với không khí mà ngay lập tức được làm lạnh.



Tất cả những sự cầu kỳ đến từng chi tiết đó để tạo ra sự hoàn mỹ trong từng ly sữa TH true MILK. Sản lượng sữa tươi bình quân của mỗi cô bò tại trang trại TH đạt mức 34 – 36 lít mỗi ngày, tương đương khoảng 11.000 lít mỗi chu kỳ, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Với sự kiên tâm thúc đẩy một nền nông nghiệp hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng, năm 2015, Trang trại bò sữa TH đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asian Book of Records) chứng nhận đạt kỷ lục “Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, công nghệ cao lớn nhất châu Á” cho cụm trang trại tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, Việt Nam. Mới đây nhất, tháng 12/2020, trang trại TH tiếp tục xác lập Kỷ lục “Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế” giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận.

Dấu ấn của một thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng

Những thành quả to lớn của TH được các tổ chức quốc tế công nhận không chỉ đơn thuần là một trang trại công nghệ cao, mà còn nằm ở ý nghĩa cộng đồng. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên ra mắt thị trường, Tập đoàn TH đã định hướng sản phẩm phải có mục tiêu tối cao là chăm lo sức khỏe tốt nhất cho cộng đồng, tạo ra được một hệ sinh thái trong ngành thực phẩm sạch và hoàn toàn từ thiên nhiên.

Tập đoàn TH được xây dựng dựa trên 5 giá trị cốt lõi: “Vì Hạnh phúc đích thực”, “Vì Sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Thân thiện với môi trường – tư duy vượt trội” và “Hài hòa lợi ích”. Tập trung vào những nhu cầu bức thiết của xã hội mong muốn có một nguồn sữa tươi sạch cho trẻ em Việt, được sản xuất khép kín trên chính đồng đất Việt Nam, thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK đã ra đời và khẳng định được giá trị của chữ “thật” (true) suốt 13 năm qua.

TH tiên phong đóng góp cho chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng, tầm vóc trẻ em.

Thời điểm năm 2010, khi những sản phẩm sữa tươi TH true MILK của TH ra mắt người tiêu dùng, một cuộc cách mạng trên thị trường sữa đã diễn ra, nhận thức của người tiêu dùng trong việc phân biệt rõ ràng các khái niệm sữa tươi và sữa bột pha lại (sữa hoàn nguyên) đã được nâng cao, đẩy mạnh tính minh bạch trong ngành sữa.



Hơn 10 năm có mặt trên thị trường của TH cũng là giai đoạn thị trường sữa tươi tại Việt Nam bùng nổ nhất. Người tiêu dùng ngày càng ý thức rõ ràng hơn đến sức khỏe, ngày càng lựa chọn nhiều hơn các sản phẩm sữa tươi thay vì sữa hoàn nguyên như trước.

Trong làn sóng đó, sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Ước tính, TH hiện chiếm 45% thị phần phân khúc sữa tươi tại Việt Nam. Bất chấp mức tăng trưởng thấp toàn ngành, những năm gần đây, TH luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

TH mang tới người tiêu dùng những sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

Sau khi thành công với sữa tươi sạch, TH đã xây dựng thương hiệu đồng bộ cho các sản phẩm như: sữa hạt cao cấp TH true NUT; nước uống tinh khiết TH true WATER; nước trái cây TH true JUICE; nước gạo rang TH true RICE, trà tự nhiên TH true TEA… với định hướng đồ uống hoàn toàn từ thiên nhiên, có vị ngọt tự nhiên (không sử dụng đường tinh luyện), góp phần giảm các bệnh mãn tính không lây, tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng.

Hệ sinh thái sản phẩm sạch, hữu cơ, tốt cho sức khỏe của TH tham vọng sẽ cung cấp tất cả những gì mà căn bếp mỗi gia đình cần tới, nhằm chăm lo cho sức khỏe cộng đồng một cách tốt nhất.

Lãnh đạo Tập đoàn TH từng chia sẻ, mỗi sản phẩm của TH là sự kết hợp của Trí tuệ Việt – Tài nguyên thiên nhiên Việt – Công nghệ đầu cuối thế giới, đồng thời TH kiên tâm đi theo con đường phát triển bền vững với tôn chỉ “Hãy trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”. Đây cũng là chìa khóa giúp các sản phẩm của TH luôn được người tiêu dùng yêu quý, đón nhận.