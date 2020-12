Động thái bất ngờ của Đoàn Văn Hậu khiến dân tình 'réo' tên Doãn Hải My

Đoàn Văn Hậu chụp ảnh thân thiết với em trai của Doãn Hải My.

Có thể nói, sau khi chia tay bạn gái cũ là Hoàng Anh “Ốc”, Đoàn Văn Hậu vướng nghi vấn tình cảm với Doãn Hải My. Cụ thể, người hâm mộ phát hiện, Doãn Hải My là cô gái Việt duy nhất mà Đoàn Văn Hậu theo dõi trên Instagram.

Đoàn Văn Hậu tặng hoa và ôm Doãn Hải My trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 sau khi cô trượt Top 5.

Ở đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu mang hoa lên sân khấu tặng Doãn Hải My, ôm cô an ủi trước sự chứng kiến của truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Doãn Hải My từ chối chia sẻ thông tin liên quan tới Đoàn Văn Hậu.

Cô nhấn mạnh: “Mỗi người sẽ có một mối quan tâm khác nhau. Người thì quan tâm tới công việc, người sẽ quan tâm tới việc riêng tư. Và hiện tại My muốn tập trung cho học tập, phát triển bản thân và các hoạt động xã hội khác. Với một cô gái 19 tuổi thì My cho rằng đó mới là điều quan trọng. Còn việc riêng tư, đã gọi là việc riêng tư thì hãy để nó đúng với 2 chữ "riêng tư" được không ạ?”.

Doãn Hải My là thí sinh gây chú ý từ những vòng loại của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng. Tuy nhiên cô chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc cùng giải phụ Người đẹp tài năng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Chia sẻ về việc chỉ dừng chân tại Top 10 chung cuộc, Doãn Hải My cho rằng dù ở vị trí nào cũng cảm thấy mình chiến thắng vì vượt qua được bản thân. “Đó là mục đích khi My đến với Hoa hậu Việt Nam. Hơn nữa, sự yêu mến của khán giả, của công chúng dành cho My là một phần thưởng to lớn đối với một thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc mà không phải ai cũng có được”- Doãn Hải My thổ lộ.