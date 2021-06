Đồng ý cách ly khu vực Công an huyện Đô Lương sau khi xuất hiện ca bệnh Covid -19

Sáng 23/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương khi trên địa bàn huyện này xuất hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo CDC Nghệ An, Bệnh viện Phổi Nghệ An.