Donnarumma giúp Man City sạch lưới 5/8 trận Premier League Man City chuyển ưu tiên từ sự mạo hiểm của Ederson sang sự chắc chắn của Donnarumma: tỷ lệ chuyền dài từ thủ môn tăng lên 42%, chuỗi 8 trận bất bại chỉ thủng lưới 4 bàn.

Không còn là những pha phát bóng mạo hiểm như thời Ederson, Manchester City dưới tay Pep Guardiola đang ưu tiên sự an toàn với Gianluigi Donnarumma. Sau 8 trận ở Premier League, Donnarumma giữ sạch lưới 5 trận (62,5%), đạt tỷ lệ cản phá 83% và cùng Man City bất bại 8 trận (thắng 6, hòa 2), chỉ nhận 4 bàn thua. Tỷ lệ chuyền dài từ vị trí thủ môn tăng lên 42% – mức cao nhất dưới thời Guardiola – phản ánh sự dịch chuyển chiến lược rõ rệt từ kiểm soát mạo hiểm sang kiểm soát an toàn.

Khoảnh khắc then chốt: một derby, một dấu ấn

Trong trận ra mắt ở derby Manchester, Donnarumma ghi dấu bằng pha cứu thua quan trọng giữ vững chiến thắng 3-0. Đó là tín hiệu cho thấy Man City đã có một chốt chặn theo đúng thứ đội bóng cần: bản lĩnh và sự ổn định.

Từ nghệ sĩ Ederson đến chiến binh Donnarumma

Trong tám năm, Ederson Moraes là biểu tượng của thủ môn hiện đại tại Man City: “cầu thủ thứ 11” tham gia luân chuyển bóng, mở ra tấn công từ phần sân nhà, thậm chí trực tiếp kiến tạo. Anh có 168 trận giữ sạch lưới sau 372 lần ra sân, tỷ lệ cản phá 73%. Theo post-shot expected goals (PSxG) mùa trước ở Premier League, Ederson ngăn hơn 5 bàn thua kỳ vọng, dẫn đầu giải.

Nhưng bóng đá tiến hóa. Guardiola chọn điều chỉnh: đưa về Donnarumma – thủ môn thiên về phòng ngự thuần túy, cao 1,96 m, từng đoạt Yashin Trophy 2025 sau khi giúp Paris Saint-Germain vô địch Champions League. Sự xuất hiện của anh tái định nghĩa vai trò thủ môn ở Etihad: ít phô diễn bằng chân, nhiều bảo đảm bằng tay.

Man City đổi nhịp thoát pressing: an toàn hơn từ tuyến một

Số liệu cho thấy sự thay đổi cấu trúc rõ ràng. Nếu mùa trước chỉ 30,5% đường chuyền từ thủ môn là chuyền dài, mùa này con số tăng lên 42% – cao nhất dưới thời Guardiola. Man City sẵn sàng phất dài khi cần để cắt nguồn rủi ro trước áp lực pressing.

Donnarumma thuận chân phải (Ederson thiên về chân trái), khiến khoảng 60% các pha phát bóng hướng về biên trái – khu vực Josko Gvardiol thường lùi xuống nhận. Guardiola đã điều chỉnh sơ đồ thoát pressing để duy trì kiểm soát mà không cần mạo hiểm trong vòng cấm.

Donnarumma anh 1

Hiệu ứng dây chuyền: sự chắc chắn nuôi dưỡng sự tự tin

Mùa trước, Man City 10 lần thủng lưới ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ – chi tiết khiến Guardiola không hài lòng. Ở mùa này, điều đó chưa xảy ra trong những trận Donnarumma bắt chính. Tác động không chỉ là phản xạ cứu thua, mà còn là hiệu ứng tâm lý lan tỏa lên hệ thống phòng ngự.

“Cậu ấy không chỉ cứu thua, mà còn khiến chúng tôi tự tin hơn mỗi khi đứng trên sân,” tiền vệ Tijjani Reijnders chia sẻ sau trận thắng Napoli. “Khi Donnarumma ở phía sau, bạn có cảm giác mình luôn được bảo vệ”.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Clean sheet của Ederson tại Man City 168/372 trận Tỷ lệ cản phá của Ederson mùa trước 73% PSxG ngăn chặn của Ederson mùa trước +5 (dẫn đầu Premier League) Tỷ lệ chuyền dài từ thủ môn của Man City 30,5% mùa trước → 42% mùa này Hướng phát bóng của Donnarumma ~60% về biên trái Thành tích của Donnarumma tại Premier League 5 clean sheet/8 trận, cản phá 83% Cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ 10 trận thủng lưới mùa trước → 0 trận mùa này (khi anh bắt chính) PSxG ngăn chặn tại PSG (Ligue 1 + Champions League, 4 mùa) ~22 bàn Chuỗi đầu cùng Man City 8 trận: thắng 6, hòa 2, thủng lưới 4

Thương vụ và tiến trình hòa nhập

Donnarumma ban đầu muốn ở lại PSG để gia hạn, nhưng khi nghe về sự quan tâm từ Man City và Guardiola, anh đồng ý chuyển tới Etihad. PSG đòi 40 triệu bảng, còn Man City chỉ chi 26 triệu bảng. Donnarumma bay tới Manchester ngày 9/9, năm ngày trước derby, làm việc với Guardiola và Giám đốc Thể thao Hugo Viana, rồi được trao suất bắt chính ngay lập tức.

Kể từ đó, Man City bất bại 8 trận khi Donnarumma ra sân, thắng 6, hòa 2, chỉ lọt lưới 4 bàn – khởi đầu tốt nhất của một thủ môn mới trong kỷ nguyên Guardiola.

Donnarumma anh 2

Tác động chiến thuật dài hạn

Man City từng đi qua các lớp trầm bổng của một đội bóng kiểm soát: từ rủi ro cao đến kiểm soát tuyệt đối. Với Donnarumma, họ bước vào giai đoạn cân bằng và hiệu quả. Anh không biến Man City hấp dẫn hơn, nhưng khiến họ khó bị đánh bại hơn – đúng với nhu cầu của một tập thể đỉnh cao trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Kinh nghiệm ở PSG, nơi Donnarumma từng “ngăn chặn” gần 22 bàn thua kỳ vọng trong 4 mùa, cùng danh hiệu Yashin Trophy 2025, là bảo chứng cho cấu trúc mới của Guardiola: kiểm soát thế trận bằng sự chắc chắn phòng ngự, không chỉ bằng quyền kiểm soát bóng.