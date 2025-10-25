Donnarumma tỏa sáng ở Man City, PSG bị chỉ trích PSG bán Donnarumma 27 triệu euro và chi 55 triệu cho Lucas Chevalier. Khi Donnarumma chỉ thủng lưới 4 bàn/8 trận ở Man City, Chevalier nhận 13 bàn/12 trận – tranh cãi bùng lên.

Chỉ tám trận, bốn bàn thua. Ở Paris, người kế nhiệm đã nhận 13 bàn sau 12 trận. Những con số trái ngược ấy đủ thổi bùng tranh cãi quanh quyết định chia tay Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain, trong bối cảnh thủ môn người Ý đang khởi đầu ấn tượng tại Manchester City.

Donnarumma từng là ngôi sao hàng đầu của PSG.

Diễn biến và quyết định chuyển nhượng

Donnarumma gắn bó nhiều năm với PSG và góp công trong chức vô địch UEFA Champions League đầu tiên của CLB ở mùa 2024-25. Bước vào năm cuối hợp đồng nhưng không đạt thỏa thuận gia hạn, PSG quyết định bán anh cho Manchester City với mức phí 27 triệu euro, đồng thời chi 55 triệu euro để đưa Lucas Chevalier về thay thế.

Sau khi cập bến Etihad, Donnarumma nhanh chóng hòa nhập dưới thời Pep Guardiola. Ngược lại, tại Paris, người hâm mộ tỏ ra không hài lòng với Chevalier, dù PSG vẫn đang dẫn đầu bảng đấu tại Champions League sau ba lượt trận mở màn mùa giải.

Phân tích chiến thuật: hai yêu cầu thủ môn, hai bối cảnh khác nhau

Về nguyên tắc, hệ thống của Pep Guardiola đòi hỏi thủ môn tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, định vị cao để hỗ trợ kiểm soát không gian sau lưng hàng phòng ngự dâng. Trong khung cảnh đó, sự ổn định sớm về số bàn thua của Donnarumma cho thấy quá trình thích nghi đang đi đúng hướng.

Ở PSG, triết lý của Luis Enrique cũng thiên về kiểm soát và triển khai từ tuyến một, nhưng bản thân giai đoạn chuyển giao thường chứa rủi ro: một thủ môn mới – Chevalier – cần thời gian đồng bộ với cấu trúc phòng ngự, cự ly đội hình và cơ chế pressing. Khi sai số xuất hiện, hệ quả thường thấy là số bàn thua tăng lên trước khi hiệu suất ổn định trở lại.

Điểm nhấn chiến thuật vì vậy nằm ở tính liên tục: Man City là một cỗ máy đã định hình, nơi thủ môn mới kế thừa một khung vận hành mạch lạc. PSG là phiên bản đang tái thiết, nơi thủ môn phải vừa học vai trò vừa làm quen với áp lực thay thế người vừa cùng đội vô địch châu Âu.

Thống kê quan trọng

Theo thống kê được nêu trong các bản tin, Chevalier để thủng lưới hơn gấp đôi so với Donnarumma ở cấp CLB từ đầu mùa.

Cầu thủ CLB hiện tại Phí chuyển nhượng Trận (mùa 2024-25) Bàn thua Bàn thua/trận Gianluigi Donnarumma Manchester City 27 triệu euro 8 4 0,50 Lucas Chevalier Paris Saint-Germain 55 triệu euro 12 13 1,08

Lưu ý bối cảnh: số bàn thua chịu ảnh hưởng bởi chất lượng đối thủ, cấu trúc phòng ngự và giai đoạn lịch thi đấu. Tuy nhiên, chênh lệch hiện tại là đủ lớn để trở thành tâm điểm tranh luận.

Phản ứng từ báo chí Pháp và người hâm mộ

Báo chí Pháp, trong đó có L’Équipe và Le Parisien, chỉ trích quyết định bán Donnarumma để nhường chỗ cho Chevalier. Một bài viết khẳng định Donnarumma đang là thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm này và rằng PSG sẽ không thể đăng quang Champions League mùa trước nếu thiếu anh. Luis Enrique bị cho là người “bật đèn xanh” cho thương vụ theo đuổi Chevalier suốt mùa 2024-25 và chủ động đẩy Donnarumma ra khỏi kế hoạch, qua đó mở đường cho anh đến Man City.

Ở khán đài Parc des Princes, làn sóng hoài nghi tăng lên khi hiệu quả tức thời của Chevalier chưa đạt kỳ vọng. Ngược lại, phong độ ổn định của Donnarumma tại Etihad càng khiến so sánh trở nên gay gắt.

Tác động tới cuộc đua và triển vọng

Dù chịu áp lực dư luận, PSG vẫn duy trì vị thế cạnh tranh ở trong nước lẫn châu Âu và đang dẫn đầu bảng Champions League sau ba trận. Câu hỏi đặt ra cho Luis Enrique không chỉ là niềm tin dành cho Chevalier, mà còn là tốc độ ổn định cấu trúc phòng ngự để giảm thiểu bàn thua.

Với Man City, một khởi đầu ít bàn thua của Donnarumma củng cố sự an tâm cho tuyến dưới trong giai đoạn tích lũy điểm số và bước vào phần then chốt của mùa giải. Nếu giữ được đồ thị phong độ hiện tại, cuộc chuyển giao này sẽ còn được đặt lên bàn cân như một ví dụ điển hình về khác biệt bối cảnh – nơi cùng một vị trí thủ môn có thể tạo ra ấn tượng trái ngược tùy vào hệ thống xung quanh.

Kết luận tạm thời: dữ kiện sớm nghiêng về phía Donnarumma. Nhưng mùa giải còn dài, và hiệu ứng của một quyết định nhân sự chỉ thực sự rõ ràng khi PSG và Man City đi hết chu kỳ thử thách tại Champions League.