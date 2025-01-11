Dortmund thắng Augsburg 1-0 nhờ khoảnh khắc của Guirassy Bàn thắng phút 37 của Serhou Guirassy định đoạt trận đấu, Gregor Kobel cứu thua ở 90+3. Dortmund thắng Augsburg 1-0 và tạm vươn lên vị trí thứ hai Bundesliga.

Serhou Guirassy định đoạt trận đấu chỉ bằng một nhịp ra chân ở phút 37, nhưng để bảo toàn lợi thế ấy, Borussia Dortmund cần đến pha cứu thua xuất thần của Gregor Kobel ở 90+3 trước cú dứt điểm cận thành của Noahkai Banks. Tỷ số 1-0 đủ để đội bóng của Niko Kovac vượt qua Augsburg trong trận sớm vòng 9 Bundesliga và tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Serhou Guirassy ghi bàn giúp Borussia Dortmund đánh bại Augsburg.

Khoảnh khắc then chốt: Guirassy định đoạt ở phút 37

Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Guirassy – cái tên được nhắc nhiều thời gian qua khi nằm trong tầm ngắm của Barcelona – đã chọn điểm rơi hợp lý, tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng đi căng và chính xác, không cho thủ môn Finn Dahmen cơ hội cản phá. Đó không chỉ là bàn thắng duy nhất, mà còn là khoảnh khắc duy nhất tách bạch hai đội trong một trận cầu cường độ cao và giàu toan tính.

Thế trận: Dortmund kiểm soát, Augsburg phản công tốc độ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò Niko Kovac chủ động kiểm soát nhịp độ, dâng cao đội hình và gây áp lực bằng các đường chuyền sắc và những cú sút từ nhiều cự ly. Ý đồ rõ ràng: tấn công chủ động, ép đối phương lùi sâu.

Ở chiều ngược lại, Augsburg của Sandro Wagner không co cụm hoàn toàn. Họ phản công tốc độ khi có khoảng trống, hướng bóng nhanh lên phía trước với các tình huống tạt và dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tìm cách khai thác những khoảng hở sau các đợt dâng cao của Dortmund.

Hiệp một: sức ép và sự lăn xả

Sau bàn mở tỷ số, Dortmund không hạ nhiệt. Các mũi công áo vàng - đen tiếp tục dồn ép để tìm bàn nhân đôi cách biệt. Dẫu vậy, hàng thủ Augsburg đã chơi lăn xả, bọc lót tốt và phá vỡ nhiều đường bóng nguy hiểm, giữ cách biệt mong manh đến giờ nghỉ.

Hiệp hai: Kobel giữ vững lợi thế

Augsburg tăng tốc sau giờ nghỉ. Phút 48, Fabian Rieder tạt bóng nguy hiểm vào vòng cấm Dortmund nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 76, vẫn là Rieder tung cú sút khiến khung thành rung chuyển cảm giác, song Gregor Kobel phản xạ tốt để cứu bàn thua trông thấy.

Cao trào đến ở 90+3, khi Noahkai Banks thoát xuống và dứt điểm hướng vào góc phải. Kobel khép góc cực nhanh, đổ người cứu thua ngoạn mục – tình huống mang tính quyết định giúp Dortmund đứng vững trong 6 phút bù giờ mà trọng tài Tobias Stieler cho thêm.

Borussia Dortmund tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Chiến thuật: kiểm soát trung tuyến, chuyển trạng thái nhanh

Dortmund xây nền tảng bằng việc chiếm lĩnh trung tuyến và luân chuyển bóng nhanh để kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương. Các pha xâm nhập đa điểm – dứt điểm từ nhiều vị trí – tạo ra áp lực liên tục, đặc biệt trước giờ nghỉ.

Augsburg chọn phản ứng hợp lý: thu hẹp không gian trung lộ, đẩy đối thủ ra cánh và chờ thời cơ phản công. Những cú tạt sớm cùng các pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Rieder cho thấy ý đồ đánh vào khoảnh khắc Dortmund chuyển đổi trạng thái.

Mốc thời gian đáng chú ý

Phút Sự kiện 37 Guirassy dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. 48 Fabian Rieder tạt bóng nguy hiểm, bóng chệch cột. 76 Rieder sút căng, Gregor Kobel cứu thua xuất sắc. 90+3 Noahkai Banks đối mặt, Kobel phản xạ cứu thua. Bù giờ Trọng tài Tobias Stieler cho thêm 6 phút, tỷ số 1-0 giữ nguyên.

Tác động

Chiến thắng tối thiểu phản ánh đúng thế trận: Dortmund sắc bén hơn ở khoảnh khắc quyết định và bản lĩnh hơn trong phòng ngự cuối trận. Ba điểm giúp họ tạm thời leo lên vị trí thứ hai tại Bundesliga, tạo đòn bẩy tâm lý quan trọng cho chặng đấu tiếp theo.