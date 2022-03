Đột kích sới đá gà, bắt quả tang 17 đối tượng đánh bạc

Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, vận động quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng hình sự tụ tập tại khu vực Lèn đá thuộc xóm 1 và xóm 2, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương để đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi giờ chơi và lợi dụng các ngày nghỉ, ngày lễ để hoạt động. Trước tình hình trên, Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Hồng Ngọc

Vào hồi 12h 30’ ngày 19/3/2022, Công an huyện Đô Lương đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ chia làm 03 mũi công tác đồng loạt đột kích vào sới gà ở vườn nhà ông Nguyễn Văn Sơn, xóm 2, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương bắt quả tang 36 đối tượng đang tham gia các hoạt động liên quan đến đá gà.

Các đối tượng Nguyễn Văn Toàn, Đặng Xuân Thắng, Nguyễn Văn Sơn (trái qua phải). Ảnh: Hồng Ngọc

Qua làm việc, bước đầu, ban chuyên án đã chứng minh được 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà. Tang vật thu giữ gồm: 20 xe mô tô các loại, 07 con gà chọi, hơn 80 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều điện thoại, đồ vật, tài liệu khác. Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh: Hồng Ngọc Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra lệnh tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc đối với 03 đối tượng gồm: Đặng Xuân Thắng (SN 1987), trú tại xóm 4, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Văn Toàn (SN 1993), trú tại xóm Lưu Thọ, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Văn Sơn (SN 1961), trú tại xóm 2, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

Công an thu giữ 07 con gà chọi phục vụ chơi đá gà ăn tiền. Ảnh: Hồng Ngọc

Việc Công an huyện Đô Lương triệt xóa sới bạc nói trên đã được chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, truy bắt một số đối tượng đang lẩn trốn.