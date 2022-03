Đột kích trang trại, bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc

Ngày 11/3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” chuyên nghiệp hoạt động lưu động, gây nhức nhối trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Đối tượng Tô Ngọc Pháp bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này do Tô Ngọc Pháp (sinh năm 1995), trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu cầm đầu. Đây là đối tượng có thân nhân xấu, có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 7/3/2022, xác định ổ nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại trang trại của Phạm Khắc Lộc (sinh năm 1984), thuộc xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Diễn Châu tiến hành bắt, khám xét 18 đối tượng gồm 14 nam, 4 nữ từ 23-50 tuổi có hành vi đánh bạc do đối tượng Tô Ngọc Pháp đứng ra tổ chức.