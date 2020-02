Đột nhập nhà dân lấy tài sản, con nghiện 'cõng' 1 tiền án bị khởi tố

Ngày 26/2, Công an huyện Con Cuông cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Hải Âu (SN 1989) trú tại thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 20/2/2020, Công an xã Châu Khê (Con Cuông) nhận được trình báo của anh La Văn H. (SN 1986) trú tại bản Khe Bu, xã Châu Khê với nội dung: Vào khoảng 11 giờ ngày 20/2/2020, sau khi đi làm về đến nhà của mình tại bản Khe Bu, anh phát hiện tủ đựng quần áo của gia đình bị kẻ gian lục phá. Sau khi kiểm tra, nạn nhân phát hiện bị kẻ gian lấy trộm số tiền 4.700.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Hải Âu đang viết lời khai. Ảnh: Minh Tâm Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh sự việc, đồng thời tập trung lực lượng tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Quá trình rà soát nhanh, phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Âu (SN 1989) trú tại thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn có nhiều nghi vấn.



Được biết, Âu là một đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 4/2019 và có mặt trên địa bàn bản Khe Bu, xã Châu Khê tại thời điểm xảy ra vụ việc trên.

Tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, Công an xã xác định Âu là nghi can trong vụ án nên đã tập trung lực lượng truy tìm đối tượng. Đến khoảng 9 giờ ngày 21/2/2020, nhận được tin đối tượng đang có mặt tại chòi canh rẫy thuộc bản Khe Nà, xã Châu Khê, lực lượng công an đã tiến hành vây bắt và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc, Âu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp số tiền còn lại gồm 1.700.000 đồng là tang vật của vụ việc. Công an xã Châu Khê đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.