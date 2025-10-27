Dreame D9 tiền thương mại 2027: SUV điện kiểu Cullinan Dreame D9 là SUV điện mới của Dreame Technology với ngoại hình gợi nhớ Rolls-Royce Cullinan, dự kiến sản xuất từ 2027. Cấu hình gồm 4 motor AWD, pin 100 kWh, đánh lái bánh sau 24 độ và ADAS dùng lidar, radar, camera.

Dreame Technology, hãng nổi tiếng với máy hút bụi tại Trung Quốc, bước vào mảng ô tô điện bằng mẫu SUV Dreame D9. Dự án gây chú ý vì thiết kế mô phỏng rõ nét Rolls-Royce Cullinan và lộ trình sản xuất thương mại dự kiến từ năm 2027. Những thông tin dưới đây dựa trên hình ảnh render và mô tả do hãng công bố; các chi tiết có thể thay đổi khi bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Điểm nổi bật của D9 nằm ở cấu hình kỹ thuật tham vọng: bốn motor điện độc lập cho hệ dẫn động AWD hỗ trợ torque vectoring, pin 100 kWh, hệ thống đánh lái bánh sau tối đa 24 độ, treo chủ động và gói cảm biến lidar, radar mm-wave, camera cho ADAS. Ở chiều ngược lại, nhiều thông số cốt lõi như công suất, mô-men, quãng đường và thời gian sạc chưa được công bố.

SUV điện “nhái” Rolls-Royce Cullinan.

Ngôn ngữ siêu sang mô phỏng, điểm nhấn không cột B

Theo hình ảnh render, Dreame D9 dùng lưới tản nhiệt mạ chrome khổng lồ với các nan dọc – chi tiết khiến người xem liên tưởng tức thì tới Rolls-Royce Cullinan. Cụm đèn LED hình chữ nhật được làm mảnh hơn, phối hợp cản trước vuông vức để duy trì tỷ lệ bề thế kiểu xe siêu sang.

Thân xe xuất hiện nhiều chi tiết đặc trưng: mâm lớn mạ chrome, tay nắm cửa ẩn, cửa sau mở ngược. Đáng chú ý, D9 không có cột B – cấu trúc hiếm trên thị trường hiện nay. Cách bố trí này giúp mở khoang cửa rộng, thuận lợi ra/vào và củng cố ấn tượng “saloon” siêu sang. Phần đuôi chưa lộ diện, song nhiều khả năng tiếp tục bám sát tổng thể mô phỏng Cullinan để đồng bộ nhận diện.

Cần lưu ý, loại bỏ cột B là giải pháp thiết kế ít gặp vì đòi hỏi xử lý kết cấu thân vỏ rất cao. Mức độ hoàn thiện và tính khả thi sẽ chỉ được kiểm chứng khi xe bước vào thử nghiệm, trước khi tiến đến sản xuất dự kiến trong năm 2027.

Cabin hướng khách sau: hai ghế thương gia, khoảng để chân tới 1,2 m

Dreame mô tả khoang nội thất dài 3,7 m, tông trắng toàn bộ, nhấn mạnh trải nghiệm hạng sang cho hàng ghế sau. Cách bố trí 2 ghế thương gia độc lập, tựa lưng ngả 145 độ, có tựa chân riêng, thông gió và massage. Khoảng để chân công bố lên tới 1,2 m – con số ấn tượng nếu được giữ nguyên trên bản thương mại.

Nhà sản xuất cho biết sẽ sử dụng nhiều vật liệu cao cấp nhằm tái tạo cảm giác “siêu sang” tương tự phân khúc mà họ mô phỏng. Các chi tiết táp-lô, cụm điều khiển trung tâm hay gói giải trí vẫn chưa được tiết lộ. Với định hướng tập trung cho hàng ghế sau, D9 nhắm tới tệp khách hàng ưa trải nghiệm chauffeur-driven.

Capture1.PNG

Bốn motor độc lập, pin 100 kWh và đánh lái bánh sau 24 độ

Về vận hành, D9 dự kiến dùng bốn motor điện độc lập. Cấu hình này cho phép AWD và torque vectoring – phân bổ mô-men xoắn linh hoạt tới từng bánh, lý thuyết giúp tăng độ bám và độ linh hoạt khi vào cua. Dù vậy, công suất hệ thống và thông số mô-men xoắn chưa được công bố, nên khó đưa ra dự đoán định lượng về hiệu năng.

Gói pin 100 kWh là con số hiếm hoi được nêu rõ ràng, kèm tuyên bố có tùy chọn mở rộng phạm vi hoạt động. Dạng tùy chọn chưa được giải thích – có thể là dung lượng pin lớn hơn hoặc giải pháp khác – nên cần chờ thông tin chính thức. Hệ thống treo chủ động và kiểm soát độ cao gầm được nhắc tới, hứa hẹn nâng đỡ độ êm và khả năng thích nghi mặt đường.

Đánh lái bánh sau tối đa 24 độ là thông số đáng chú ý, lý thuyết giúp cải thiện đáng kể bán kính quay đầu ở tốc độ thấp và tăng sự ổn định khi chạy nhanh. Nếu triển khai đúng mức, kết hợp torque vectoring, D9 có thể mang lại cảm giác linh hoạt hiếm thấy trên một mẫu SUV cỡ lớn thiên về sang trọng.

ADAS với lidar, radar mm-wave và camera

D9 được giới thiệu sẽ trang bị bộ cảm biến gồm lidar, radar mm-wave và camera để phục vụ ADAS. Tuy nhiên, cấp độ tính năng và phạm vi hỗ trợ cụ thể chưa được xác nhận. Trong mọi trường hợp, các hệ thống hỗ trợ lái hiện nay vẫn yêu cầu người lái giám sát và sẵn sàng can thiệp theo quy định hiện hành; mức tự động hóa nếu có sẽ phụ thuộc thị trường và khung pháp lý khi xe được thương mại hóa.

Định vị cạnh tranh Li Auto; nhà máy tại Berlin

Dreame đang xây dựng nhà máy tại Berlin, gần Gigafactory của Tesla, đồng thời hợp tác với BNP Paribas để huy động tài chính. Hãng đặt tham vọng cạnh tranh với Li Auto và các thương hiệu xe điện hạng sang Trung Quốc, thậm chí hướng ra thị trường quốc tế. Giá bán, cấu hình phiên bản và thị trường phân phối chưa được công bố.

Thông số chính do hãng công bố (dự kiến)

Hạng mục Thông tin Kiểu xe SUV điện Dẫn động AWD, 4 motor điện độc lập, hỗ trợ torque vectoring Pin 100 kWh; có tùy chọn mở rộng phạm vi hoạt động Đánh lái bánh sau Tối đa 24 độ Hệ thống treo Treo chủ động; kiểm soát độ cao gầm Gói cảm biến lidar, radar mm-wave, camera (cho ADAS) Cửa sau Mở ngược Cột B Không có Khoang nội thất Dài 3,7 m; tông trắng Ghế sau 2 ghế thương gia; ngả 145 độ; có tựa chân, thông gió, massage Khoảng để chân sau Tối đa 1,2 m Thời điểm sản xuất Dự kiến từ 2027 Nhà máy Berlin (đang xây dựng) Định vị Cạnh tranh Li Auto và các hãng xe điện hạng sang

Nhận định nhanh: tham vọng kỹ thuật, dấu hỏi thương mại

Trên giấy tờ, Dreame D9 thể hiện tham vọng lớn từ thiết kế kiểu siêu sang đến cấu hình kỹ thuật nhiều điểm nhấn. Tuy nhiên, dự án vẫn ở giai đoạn tiền thương mại: thiếu các thông số then chốt, chưa rõ tầm hoạt động và khả năng sạc, chưa có hình ảnh đuôi xe hay nội thất chi tiết. Tính khả thi của một số lựa chọn thiết kế như bỏ cột B cũng cần thời gian kiểm chứng.

Ưu điểm: Thiết kế tạo ấn tượng mạnh; khoang sau tập trung trải nghiệm; 4 motor AWD, pin 100 kWh; đánh lái bánh sau 24 độ; gói cảm biến phong phú cho ADAS.

Hạn chế: Thiết kế gây tranh cãi vì mô phỏng Cullinan; thông số hiệu năng, phạm vi và sạc chưa công bố; thời điểm sản xuất còn cách; mức giá và thị trường chưa rõ.

Với nền tảng nhà máy Berlin và hợp tác tài chính cùng BNP Paribas, Dreame cho thấy quyết tâm dài hạn. Mức độ thành công sẽ phụ thuộc vào cách hãng chuyển hóa một bản render ấn tượng thành sản phẩm thương mại đạt chuẩn an toàn, chất lượng và giá trị sử dụng thực tế.