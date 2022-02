ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023 ở đâu, khi nào?; UEFA ủng hộ Tây Ban Nha đăng cai WC

Giành vé dự World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng tại 1 trong 2 quốc gia là Australia hoặc New Zealand vào tháng Bảy năm tới.

Trận khai mạc VCK World Cup 2023 sẽ được tổ chức tại sân Eden Park ở Auckland (New Zealand) trong khi trận chung kết sẽ được tổ chức ở sân Australia tại Sydney (Australia).

World Cup 2023 dành cho nữ sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023. Sân chơi này sẽ do 2 quốc gia là Australia và New Zealand đồng đăng cai.

Mỗi quốc gia đăng cai sẽ là chủ nhà của một bảng đấu. New Zealand nằm ở bảng A còn Australia nằm ở bảng B. Sáu bảng còn lại được chia đều cho 2 quốc gia gồm bảng C, E và G được tổ chức ở New Zealand trong khi bảng D, F và H được tổ chức ở Australia.