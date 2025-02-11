ĐT nữ Việt Nam thắng CLB TP HCM 3-2 trong trận 5 bàn Chiều 1/11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam thắng CLB TP HCM 3-2; đôi bên tái đấu 4/11 trước giai đoạn tập huấn và lịch AFC.

ĐT nữ Việt Nam thắng CLB nữ TP HCM 3-2 trong trận giao hữu chiều 1/11 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Các bàn thắng của đội tuyển được ghi bởi Nguyễn Thị Vạn, Ngân Thị Vạn Sự và Nguyễn Thị Bích Thùy; phía CLB nữ TP HCM có Aubrey (trung vệ ngoại binh) và Ngô Thị Hồng Nhung lập công.

Diễn biến và điểm nhấn

Trận đấu giao hữu khép lại với 5 bàn thắng, phản ánh cường độ thi đấu cao và khả năng tận dụng cơ hội của cả hai bên. ĐT nữ Việt Nam có 3 pha lập công từ 3 gương mặt khác nhau: Nguyễn Thị Vạn, Ngân Thị Vạn Sự và Nguyễn Thị Bích Thùy; CLB nữ TP HCM đáp trả bằng những bàn thắng của Aubrey và Ngô Thị Hồng Nhung.

Đội Người ghi bàn ĐT nữ Việt Nam Nguyễn Thị Vạn; Ngân Thị Vạn Sự; Nguyễn Thị Bích Thùy CLB nữ TP HCM Aubrey; Ngô Thị Hồng Nhung

Đây là bài kiểm tra quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng của đội tuyển trước SEA Games 33, đồng thời giúp CLB nữ TP HCM duy trì nhịp độ thi đấu trước giải Nữ CLB châu Á 2025/26.

Bước chạy đà cho SEA Games 33 và AFC Champions League nữ

Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 4/11. Với CLB nữ TP HCM, đây là cột mốc hoàn thiện chuẩn bị trước khi quay trở lại tập luyện cho giải Nữ CLB châu Á 2025/26 trong khuôn khổ bảng A trên SVĐ Thống Nhất. Về phía đội tuyển, toàn đội sẽ hoàn tất tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào tuần sau, di chuyển lên Việt Trì từ ngày 16/11, trước khi đi tập huấn Nhật Bản vào đêm 19/11.

Trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB có trình độ phù hợp theo sắp xếp của LĐBĐ Nhật Bản. Kết thúc đợt này, đội sẽ trở về TP Hồ Chí Minh để làm quen điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang dự SEA Games 33.

CLB nữ TP HCM có 7 thành viên trong danh sách đội tuyển

CLB nữ TP HCM hiện có 7 thành viên được triệu tập lên ĐT nữ Việt Nam, gồm 2 thành viên trong ban huấn luyện là HLV Đoàn Thị Kim Chi và HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng; 5 cầu thủ là Nguyễn Thị Huỳnh Như, Cù Thị Huỳnh Như, Quách Thu Em, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo.

Do bận thi đấu ở giải CLB nữ châu Á 2025/2026, nhóm cầu thủ này sẽ hội quân vào ngày 20/11. Ở trận giao hữu sắp tới, Huỳnh Như sẽ khoác áo CLB nữ TP HCM để đối đầu với các đồng đội ở ĐT nữ Việt Nam.

Lịch trình gần và các mốc đáng chú ý

4/11: ĐT nữ Việt Nam tái đấu CLB nữ TP HCM.

Tuần sau: ĐT nữ Việt Nam hoàn tất tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

16/11: Đội tuyển di chuyển lên Việt Trì.

Đêm 19/11: Đội tuyển đi tập huấn Nhật Bản, dự kiến 3 trận giao hữu do LĐBĐ Nhật Bản hỗ trợ bố trí.

Sau tập huấn Nhật Bản: Trở về TP Hồ Chí Minh để thích nghi thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi dự SEA Games 33.

CLB nữ TP HCM: Chuẩn bị dự giải Nữ CLB châu Á 2025/26, bảng A trên SVĐ Thống Nhất.

Chiến thắng 3-2 mang lại thêm dữ liệu chuyên môn cho ban huấn luyện đội tuyển, đồng thời giữ nhịp thi đấu cho CLB nữ TP HCM trước một giai đoạn thi đấu quốc tế bận rộn.