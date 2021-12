ĐT Thái Lan lập liền 2 kỷ lục sau lượt đi chung kết AFF Cup; HLV Arteta tái nhiễm COVID-19

CLB Arsenal vừa thông báo, HLV Mikel Arteta của họ mới đây đã xét nghiệm COVID-19 và nhận về kết quả dương tính. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ông gặp rắc rối với chủng virus quái ác này.

Do bị nhiễm COVID-19 lần 2 và phải trải qua giai đoạn cách ly bắt buộc, HLV Arteta chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu tới giữa Arsenal và Man City vào ngày 1/1 tới. Hôm thứ Ba vừa rồi, lẽ ra Arsenal đã so tài cùng Wolves nhưng trận đấu này rút cục bị hoãn do đội chủ sân Molineux có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương và dương tính với COVID-19.

Kết quả Brentford 0-1 Man City: Foden tỏa sáng xây chắc ngôi đầu cho Man City

Trong một ngày mà Chelsea vấp ngã, 3 điểm giành được trong trận Brentford vs Man City giúp thầy trò Pep Guardiola tiến băng băng về phía trước. Foden mở tỷ số. Chỉ phải đối đầu với đối thủ yếu hơn rất nhiều, Man City tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng chủ nhà Brentford luôn chơi đầy hứng khởi trên sân nhà của mình và là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước tiên.

Nhưng đó là tất cả những gì Brentford có thể gây ra cho đối thủ. Khi Man City ổn định lại đội hình, họ nhanh chóng tạo ra cơ hội. Đến phút 87, lưới của Brentford rung lên lần thứ 3 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Laporte nhưng VAR vào cuộc và lại "móc" bàn thắng" ra vì xác định việt vị. Tỷ số 1-0 vẫn được Man City bảo toàn đến hết trận. Kết quả Chelsea 1-1 Brighton: Phút bù giờ nghiệt ngã Lukaku ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh. Trận đấu giữa Chelsea vs Brighton đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Tiền đạo Romelu Lukaku ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp cho The Blues, nhưng cựu cầu thủ Man United, Danny Welbeck đã tỏa sáng ở phút bù giờ để mang về 1 điểm cho đội khách Brighton.