ĐT Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm Covid-19; Barca vào tứ kết Europa League

Đá trên sân nhà, nhưng Long An lại lép vế hoàn toàn so với đối thủ và chỉ có may mắn mới cứu nguy cho khung thành của họ trước những đợt tấn công của đội khách Phố Hiến. Chia điểm, nhưng có vẻ như thầy trò HLV Ngô Quang Sang đều cảm thấy hài lòng.

Pha tranh bóng của cầu thủ Long An (áo đỏ) và Phố Hiến. Sau trận đấu này, giải hạng Nhất sẽ tạm nghỉ đến ngày 1/4 sẽ tiếp tục các trận đấu của vòng 3, nhưng sau vòng đấu này giải sẽ tạm nghỉ đến ngày 25/6 mới quay lại thi đấu ở các trận vòng 4. Trong thời gian nghỉ này, các đội bóng hạng Nhất sẽ thi đấu ở sân chơi Cúp QG 2022, bắt đầu từ ngày 5/4 ở vòng sơ loại.

Tuyển Bồ Đào Nha triệu tập đội hình dự play-off World Cup 2022