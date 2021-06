ĐT Việt Nam lên kế hoạch cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á

ĐT Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ hai FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á với thành tích nhì bảng G và tạo nên kỳ tích lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn về hành trình của ĐTVN và kế hoạch chuẩn bị sắp tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn: Chúng ta hết sức tự hào với tất cả các tuyển thủ của Đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển đã rất nỗ lực và vượt qua nhiều khó khăn trong những trận đấu cuối cùng của vòng loại 2 FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á và đạt được mục tiêu mang tính lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại cuối cùng giải đấu. Với thành tích này, đội tuyển đã giành được suất trực tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là một thành tích ấn tượng mang lại niềm hạnh phúc cho những người làm bóng đá và người hâm mộ Việt Nam.

Có thể nói, LĐBĐVN và đội tuyển đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, mặc dù đợt tập trung đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Những kế hoạch chi tiết cụ thể về mặt chuyên môn được tính toán kỹ lưỡng để khắc phục những khó khăn, do 18 tháng không thi đấu quốc tế chính thức và thật vui vì đã đạt hiệu quả tốt. Đây là tiền đề cho thắng lợi, mang lại sự vui mừng lớn, đồng thời cũng đặt ra thách thức mới khi chúng ta bước vào vòng loại thứ 3, vòng đấu với sự góp mặt tất cả các đội bóng hàng đầu châu lục, là một sân chơi danh giá của bóng đá quốc tế. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ tự đánh giá, rèn luyện và tiếp cận với trình độ cao, và hy vọng trong thời gian tới chúng ta có thể hòa nhập một cách ổn định cũng như tạo nên sự phát triển mới cho bóng đá Việt Nam.

Theo lịch dự kiến, vòng loại cuối cùng sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới. Vậy kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN như thế nào, thưa ông?

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn: Ngày 1/7, LĐBĐ châu Á sẽ tổ chức bốc thăm với 12 đội xuất sắc nhất châu Á, cũng là 12 đội vào thẳng VCK Asian Cup. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu với thể thức lượt đi lượt về. Điều này có nghĩa là từ nay tới giữa năm 2022, 10 lượt đấu sẽ được tổ chức để tìm ra 4,5 suất châu Á tham dự VCK FIFA World Cup Qatar 2022. Đây là một lịch trình hết sức bận rộn và đầy thách thức, đặc biệt là khi dịch Covid-19 tại châu Á đang diễn biến phức tạp.

Sau khi có kết quả bốc thăm, LĐBĐVN cùng với ban huấn luyện đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải đấu trong nước và các chuyến tập huấn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị về mặt chuyên môn. Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi các đội tham dự vòng đấu này đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh tại châu lục và thế giới. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục có sự chuẩn bị nghiêm túc. Thông qua cơ hội này, chất lượng đội tuyển cũng như từng cá nhân sẽ được nâng cao, đáp ứng trình độ quốc tế.

Thưa ông, có thể nói, thành công của Đội tuyển Việt Nam đến từ sự chuẩn bị kỹ của LĐBĐVN trên mọi mặt, đặc biệt là công tác phòng chống dịch, giúp cho các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam có điều kiện thi đấu tốt ở cấp câu lạc bộ và an toàn khi tập trung đội tuyển. Điều này giúp cho chúng ta có được thuận lợi như thế nào trước khi bước vào trận đấu cuối cùng?

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn: Ngay từ năm 2020, khi dịch Covid-19 tác động đến xã hội, trong đó có bóng đá, Ban Chấp hành và Thường trực LĐBĐVN đã xác định một yếu tố cơ bản trong quá trình chuẩn bị vòng loại FIFA World Cup đó là duy trì hệ thống thi đấu trong nước. Với những khó khăn do dịch bệnh, chúng ta không thể mở rộng các chuyến tập huấn ở nước ngoài nên việc thi đấu trong nước mang tính then chốt. Với sự ủng hộ của các câu lạc bộ, các thành viên trong liên đoàn, các giải đấu đã được diễn ra chất lượng. Đây là một điều cơ bản để hỗ trợ cho đội tuyển có thể đáp ứng ngay với yêu cầu cao khi tập trung đội tuyển quốc gia, giúp cho đội tuyển có sự chuẩn bị về chuyên môn và thể lực, khắc phục khó khăn do 18 tháng không được thi đấu quốc tế, khắc phục các vấn đề về chiến lược, kỹ thuật, chiến thuật. Từ đó, giúp cho các cầu thủ của chúng ta dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Park Hang-seo và ban huấn luyện triển khai các trận đấu đạt được mục tiêu đề ra. Đây là những thành công ấn tượng và có tính chất lịch sử khi lần đầu tiên có mặt tại vòng loại 3 FIFA World Cup Qatar 2022 và lần thứ 2 tham dự VCK Asian Cup.

Kể từ thời điểm đảm nhận cương vị HLV trưởng, ông Park Hang-seo đã đưa ra một số thay đổi tích cực góp phần đưa bóng đá Việt Nam đến những thăng tiến đáng kể, gặt hái được nhiều thành công. Trên cương vị là nhà quản lý, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi của HLV Park Hang-seo?

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn: Ông Park Hang-seo đến và làm việc cùng bóng đá Việt Nam gần 4 năm và mang đến một cách chơi bóng phù hợp, phát huy được sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam, trong đó tính kỷ luật và chiến thuật được đặt lên hàng đầu. HLV Park cùng các trợ lý của mình đã truyền đạt, hướng dẫn và ứng dụng hiệu quả đối với các cầu thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta đang có một lứa cầu thủ rất tốt, thông qua sự đào tạo của các câu lạc bộ trong thời gian vừa qua đã có sự chuyển biến về mặt chất lượng, bảo đảm được các yêu cầu về mặt chuyên môn như Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An… Bên cạnh đó, sự đầu tư của LĐBĐVN đối với các đội tuyển trẻ tham dự vòng loại châu Á đã được nâng lên, vì thế các cầu thủ liên tục xuất hiện tại các VCK châu Á, từ đó làm quen và thi đấu với các đội hàng đầu từ khi còn là các cầu thủ trẻ như U16, U19, đặc biệt là U20 lần đầu tiên có mặt tại U20 World Cup 2018 tại Hàn Quốc.

Với sự hòa nhập quốc tế, các cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn trong quá trình tự nâng cao và rèn luyện, thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao từ khi còn trẻ. Điều này đã được kế thừa và nhân rộng khi HLV Park Hang-seo tiếp nhận đội và đưa ra các phương pháp, cách nhìn trong tư duy sơ đồ chiến thuật để khắc phục hạn chế về mặt thể hình, nâng cao khả năng về thể lực và tư duy chiến thuật phù hợp với lối chơi của chúng ta, phát huy hiệu quả thông qua thành tích đạt được trong thời gian vừa qua như Á quân U23 châu Á, Vô địch AFF Suzuki Cup hay HCV SEA Games. Ngày hôm qua chúng ta đã đạt được thêm một thành tích mang tính lịch sử cho bóng đá Việt Nam - lần đầu tiên có mặt tại vòng loại cuối cùng tại châu lục nhằm tìm ra những đại diện xuất sắc nhất khu vực châu Á tham dự FIFA World Cup Qatar 2022.

