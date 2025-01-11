ĐT Việt Nam và bài toán nhập tịch: đừng nhìn vào Xuân Son HLV Kim Sang-sik và VFF thúc đẩy nhập tịch cho Geovane, Janclesio, Gustavo; nhưng tuổi 31-32 và phong độ 2025/2026 đặt ra rủi ro. Xuân Son là ngoại lệ.

Đừng nhìn vào Nguyễn Xuân Son để kỳ vọng mọi cầu thủ nhập tịch có thể lập tức nâng tầm Đội tuyển Việt Nam. Dưới thời Huấn luyện viên Kim Sang-sik, chủ trương nhập tịch được thúc đẩy trở lại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp các bộ ngành để đẩy nhanh thủ tục cho những cái tên quen thuộc của V.League như Geovane Magno, Janclesio hay Gustavo Santana. Nhưng bài toán sức mạnh của đội tuyển không chỉ nằm ở danh tiếng quá khứ, mà ở thời điểm hiện tại, độ tuổi và sự phù hợp.

Bài toán nhập tịch dưới thời Kim Sang-sik

Những ngoại binh được đề xuất khó có thể bị xem nhẹ về chuyên môn. Rimario Gordon từng là Vua phá lưới mùa 2022; Geovane Magno ghi 38 bàn và 26 kiến tạo sau 117 trận; ở hàng thủ, Gustavo Santana và Janclesio được đánh giá cao nhờ thể hình và kinh nghiệm. Gần đây nhất, Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) có quốc tịch Việt Nam, mang tư duy được đào tạo từ La Masia.

Xuân Son là ví dụ điển hình cho sự thành công của cầu thủ nhập tịch Việt Nam.

Rủi ro trung tâm: thời điểm và tuổi tác

Điểm chung lớn nhất hiện nay: độ tuổi. Rimario, Hendrio, Gustavo, Geovane đều đã 31; Janclesio 32. Đây là giai đoạn sau đỉnh sự nghiệp, khi nền tảng thể lực và nhịp thi đấu khó duy trì. Thực tế mùa 2025/2026 cho thấy lo ngại: Rimario vật lộn với chấn thương dây chằng nghiêm trọng; Geovane chỉ là lựa chọn thứ ba trên hàng công Ninh Bình; Gustavo và Janclesio chưa có phút thi đấu nào. Những dữ kiện này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa danh tiếng được xây dựng trong nửa thập kỷ qua và trạng thái thi đấu hiện tại.

Hendrio (Hoàng Hên) cũng đã có quốc tịch Việt Nam.

Xuân Son là ngoại lệ, không phải khuôn mẫu

Thành công của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) thường được viện dẫn như bảo chứng cho chính sách nhập tịch. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt: đến Việt Nam từ năm 22 tuổi, khoác áo đội tuyển ở tuổi 27 – thời điểm chín muồi sự nghiệp. Trước khi được triệu tập, anh nằm trong top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới năm 2024. Việc kỳ vọng nhóm cầu thủ ngoài 30, đang sa sút phong độ, lặp lại quỹ đạo đó là thiếu thực tế.

Tác động lên lối chơi và bản sắc đội tuyển

Huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn xây dựng một lối chơi dung hòa giữa nội binh và cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, nhập tịch ồ ạt, thiếu chọn lọc có thể tạo ra tác dụng ngược: phá vỡ sự gắn kết, tinh thần và bản sắc đã được xây dựng của đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh những cái tên được cân nhắc đa phần đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, việc tích hợp cần đi kèm tiêu chí khắt khe về thể trạng, nhịp thi đấu và sự phù hợp vai trò, thay vì dựa vào hồ sơ quá khứ.

Những dữ kiện then chốt

Rimario Gordon: Vua phá lưới 2022; mùa 2025/2026 chấn thương dây chằng nghiêm trọng.

Geovane Magno: 38 bàn, 26 kiến tạo sau 117 trận; hiện là phương án thứ ba ở Ninh Bình.

Gustavo Santana, Janclesio: chưa có phút thi đấu nào mùa 2025/2026.

Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên): đã có quốc tịch Việt Nam; nền tảng từ La Masia.

Nguyễn Xuân Son (Rafaelson): đến Việt Nam khi 22 tuổi, lên tuyển ở tuổi 27; top 10 ghi bàn thế giới năm 2024.

Kết luận: chọn lọc thay vì chạy theo kỳ vọng

Chính sách nhập tịch có thể bổ sung sức cạnh tranh, nhưng chỉ hiệu quả nếu đặt trong bối cảnh hiện tại của từng cầu thủ. Với dữ kiện về tuổi tác và phong độ mùa 2025/2026, cách tiếp cận thận trọng – chọn lọc kỹ càng, tích hợp từng bước – phù hợp hơn là kỳ vọng vào một “hiệu ứng Xuân Son” lặp lại. Thành công của một ngoại lệ không nên trở thành khuôn mẫu cho cả chính sách.