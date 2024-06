Pháp luật

Dự án Bia chứng tích cống Hiệp Hòa đảm bảo điều kiện quyết định chủ trương đầu tư! Sau một thời gian rà soát, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản báo cáo kết quả thẩm định lên UBND tỉnh.

Dự án cần thiết, ý nghĩa

Dự án Bia chứng tích cống Hiệp Hòa được UBND huyện Đô Lương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với mục tiêu tưởng nhớ công ơn của những người đã tử nạn trong quá trình xây dựng công trình cống Hiệp Hòa năm 1978, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân những người tử nạn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Địa điểm xây dựng dự án được UBND huyện Đô Lương xác định tại khu vực xảy ra sự cố, thuộc xóm Hiệp Hòa (mới), xã Hòa Sơn. Quy mô dự kiến gồm Bia chứng tích (bia, bậc cấp và sân đặt bia) với diện tích khoảng 300 m2; bậc thang và lối cho người khuyết tật lên xuống bia, diện tích khoảng 188 m2; bến thả hoa đăng và bậc thang lên xuống bến diện tích khoảng 142 m2; bên cạnh đó, có một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ như san nền, kè đá, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe, bồn hoa,... Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 5 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, và nguồn Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu hàng năm. Thời gian thực hiện dự án dự kiến không quá 3 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phối cảnh công trình Bia chứng tích cống Hiệp Hòa. Ảnh: UBND huyện Đô Lương cung cấp

Tham gia phối hợp thẩm định dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến tại Văn bản số 4921/SNN-QLXD ngày 5/12/2023 “Thống nhất với các hạng mục đầu tư xây dựng Bia chứng tích theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Đô Lương”. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đô Lương: “Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, cần nghiên cứu phương án thiết kế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tính chất công trình; phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất; bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực”; “Đề nghị UBND huyện Đô Lương làm việc với các cơ quan có liên quan để rà soát hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án; đồng thời, lấy ý kiến của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An (đơn vị quản lý, vận hành) về việc thực hiện dự án”.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, Bia chứng tích cống Hiệp Hòa là công trình văn hóa có ý nghĩa nhằm ghi nhớ sự kiện ngày 3/1/1978 và tưởng niệm những công nhân tử nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ nạo vét, sửa chữa cống Hiệp Hòa phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng công trình Bia chứng tích cống Hiệp Hòa là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tại Văn bản số 3806/SVHTT- QLDSVH ngày 4/12/2023, Sở Văn hóa Thể thao thống nhất về quy mô của dự án; đề nghị UBND huyện Đô Lương sau khi có chủ trương đầu tư dự án, thì “thực hiện quy trình thủ tục theo quy định, lập hồ sơ thiết kế và lấy ý kiến góp ý của Sở Văn hóa và Thể thao về vị trí các hạng mục, thiết kế kiểu dáng, kích thước, nội dung bia trước khi triển khai các bước tiếp theo”.

Cống Hiệp Hòa, nơi đã xảy ra sự cố bi thương năm 1978. Ảnh: Nhật Lân

Sở Tài chính, ngày 24/1/2024 có Văn bản số 316/STC-NST với nội dung: “Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn của dự án; Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương khoảng 5.000 triệu đồng (năm tỷ đồng) (gồm các nguồn: Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu hàng năm). Thời gian bố trí dự kiến 3 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Văn bản số 1519/SLĐTBXH-BTXH ngày 16/4/2024 cũng khẳng định việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa nhằm để ghi nhận công lao của những người lao động đã tử nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ sửa chữa công trình thủy lợi cống Hiệp Hòa phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân, để có ý kiến “việc xây dựng Dự án Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.

Thống nhất quy mô các hạng mục công trình trong đề xuất chủ trương đầu tư; đánh giá khái toán tổng mức đầu tư của UBND huyện Đô Lương phù hợp với quy mô trong đề xuất chủ trương đầu tư, phù hợp với định mức, đơn giá và chế độ xây dựng hiện hành, tại Văn bản số 2413/SXD-QLXD ngày 24/5/2024, Sở Xây dựng góp ý: “Dự án chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt nên Sở Xây dựng không có cơ sở đánh giá. Sở Xây dựng thống nhất về mặt chủ trương. Nếu đề xuất chủ trương đầu tư được chấp thuận thì chủ đầu tư phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định”.

“Thống nhất để xin chủ trương lập Dự án Xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương. Đề nghị UBND huyện Đô Lương, đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình thực hiện các bước lập và triển khai dự án phải phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An để không ảnh hưởng đến quá trình quản lý, vận hành, bảo vệ và đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi…”.

(Ý kiến của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc tại Văn bản số 309/CTB.KT-CT ngày 26/3/2024)

Đảm bảo điều kiện quyết định chủ trương đầu tư

Rà soát các quy định pháp luật về đầu tư, và với các ý kiến thẩm định của các cơ quan nêu trên, ngày 30/5/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 169/BC-SKHĐT báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa lên UBND tỉnh.

Tại đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhắc lại lịch sử ra đời của cống Hiệp Hòa, cũng như sự kiện bi thương ngày 3/1/1978; dẫn ra nguyện vọng thiết tha đề nghị lập Đài tưởng niệm của nhiều cử tri tại nhiều cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp. Để có ý kiến “việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương là hết sức cần thiết”; “đáp ứng nguyện vọng của thân nhân những người tử nạn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam”.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, vị trí xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Đô Lương đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 26/9/2022; phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, có tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 triệu đồng, phù hợp với tiêu chí phân loại đối tượng dự án nhóm C được quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019; phù hợp với mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện, diện tích sử dụng đất, thời gian và tiến độ thực hiện, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, dự kiến bố trí vốn…

Từ năm 2023 đến nay, Báo Nghệ An đã có một số bài viết liên quan đến Dự án Xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa. Trong ảnh là bìa bài viết "Hiệp Hòa, lời hứa chưa thành..." trên báo Nghệ An điện tử ngày 14/5/2023. Ảnh: Nhật Lân

Để qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có kiến nghị, đề xuất: “Trên cơ sở ý kiến về nguồn vốn của Sở Tài chính và sự thống nhất chủ trương, các nội dung quy mô, tổng mức đầu tư của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc. Dự án Xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương đảm bảo điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND thực hiện theo Thông báo số 446/TB-UBND ngày 23/6/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại cuộc làm việc về xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chủ yếu tại Khoản 7, Mục III của Báo cáo thẩm định này để chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo”.

Về Thông báo số 446/TB-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh, UBND huyện Đô Lương được giao nhiệm vụ “đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa (gồm tên dự án, chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện) báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo đúng quy định”; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã Hội, Tỉnh đoàn và các địa phương liên quan “có trách nhiệm tham gia phối hợp để UBND huyện Đô Lương hoàn thành nhiệm vụ”. Liên hệ đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, được ông trao đổi: “Hướng để thực hiện dự án đến nay đã rõ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Đô Lương thực hiện các bước tiếp theo…”.