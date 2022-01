Dự án chế tạo các sản phẩm điện tử tại Nghệ An tăng vốn đầu tư lên 500 triệu USD

Chiều 11/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Vina, thuộc Tập đoàn Goertek.

Toàn cảnh buổi lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Goertek. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Về phía nhà đầu tư có các ông: Giang Hồng Trại - Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn Goertek, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina; Trịnh Thành Văn - Giám đốc Đối ngoại Công ty Goertek Vina; Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng giám đốc Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An.

Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện, thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA của Tập đoàn Goertek là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An đã thu hút đầu tư.



Dự án được khởi công vào ngày 21/1/2021, chỉ sau 3 tháng khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư trong việc triển khai giai đoạn 1 của dự án. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 6/2022, bước đầu sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ngành chúc mừng nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Sau gần 1 năm triển khai dự án, Tập đoàn Goertek quyết định điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 400 triệu USD để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào dây chuyền sản xuất công nghệ cao, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 500 triệu USD, tăng 5 lần so với vốn ban đầu. Dự kiến dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 người lao động sau khi hoàn thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án có vốn FDI lớn nhất cho đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh. Việc Tập đoàn Goertek quyết định điều chỉnh tăng vốn đầu tư thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An quyết tâm, nỗ lực cao nhất trong công tác thu hút đầu tư, không ngừng đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy thu hút các dự án lớn, hình thành môi trường đầu tư kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Tập đoàn Goertek.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ là dự án động lực, thu hút nhiều nhà đầu tư khác quan tâm, nghiên cứu đầu tư tại Nghệ An, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Dự án sẽ tạo tiền đề và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và khu vực để Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Xác định đây là niềm tin và kỳ vọng lớn của nhà đầu tư đối với Nghệ An, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cùng với nhà đầu tư để hỗ trợ việc triển khai thực hiện các dự án thành công trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Giang Hồng Trại - Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn Goertek, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã quan tâm, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ.

Ông Giang Hồng Trại - Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn Goertek, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

"Trên cơ sở môi trường đầu tư tốt, với chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với hiệu quả của việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Cụ thể, chúng tôi đã hoàn thành các thủ tục xin cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ trong vòng 10 ngày làm việc. Điều này tạo niềm tin cho chúng tôi tiếp tục mở rộng đầu tư vào tỉnh Nghệ An", ông Giang Hồng Trại - Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn Goertek nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn Goertek cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành; tạo cơ hội cùng nhau phát triển, cùng có lợi, đóng góp to lớn hơn vào sự phát triển của tỉnh, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng