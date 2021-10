Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng: Đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Dự án này cũng phù hợp với quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015.

Nghệ An: Gấp rút triển khai thi công các hạng mục Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng (Baonghean.vn) - Đại diện chủ đầu tư Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng cho biết, hiện Công ty đang gấp rút triển khai thi công các hạng mục của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để đưa 2 lò hỏa táng với công nghệ hiện đại nhất vào hoạt động trước ngày 30/11/2021...

Vị trí xây dựng dự án phù hợp với quy hoạch



Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3762/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017.



Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 1 tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 19/2/2019; lần 2 tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; lần 3 tại Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 18/9/2021. Các lần điều chỉnh này đã điều chỉnh hệ thống giao thông, đưa vị trí khu vực hỏa táng, khu hành chính vào sâu trong thung lũng, giảm diện tích một số hạng mục chính, tăng diện tích đất giao thông và bãi đậu xe.

Dự án Nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng đang được triển khai tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được bố trí nằm trong thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi các vách núi. Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng được điều chỉnh tại Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 18/9/2021, tổng diện tích khu đất xây dựng dự án là 78,47ha, bao gồm các thành phần sử dụng đất như sau: Khu tâm linh có diện tích 1,04ha; khu hung táng có diện tích 3,04ha; khu cát táng có diện tích 20,49ha; khu an táng 1 lần có diện tích 1,75ha; khu hỏa táng có diện tích 0,27ha; khu hành chính, dịch vụ chung có diện tích 0,3ha; khu xử lý kỹ thuật có diện tích 0,52ha; khu cây xanh cảnh quan, cách ly, mặt nước và phần mộ hiện có diện tích 32,33ha; đất giao thông, bãi đậu xe có diện tích 15,13ha. Tại lần điều chỉnh này, để đảm bảo không ảnh hưởng đến dân sinh trong khu vực, UBND tỉnh đã điều chỉnh quy mô dự án, đưa tuyến đường dân sinh từ Quốc lộ 46B qua xóm Đại Huệ đến đường tỉnh 524E ra ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch dự án. Bổ sung tuyến đường nối từ Quốc lộ 46 đến hàng rào dự án có chiều dài 1,6km vào phạm vi ranh giới của dự án, đây là tuyến đường độc lập, không ảnh hưởng đến dân sinh.



Trước đó, vị trí xây dựng dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại Điều 1, khoản 9 về Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, điểm đ, của Quyết định số 52/QĐ-TTg, có nêu: “Đầu tư hoàn thành Nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng Hưng Tây, quy mô 111 ha”.

Vị trí dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng theo quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Trên thực tế hiện nay, dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng đang được triển khai tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được bố trí nằm trong thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi các vách núi. Phía Đông dự án giáp núi Lưỡi Hái và đường quy hoạch 30m. Phía Tây dự án giáp ranh giới xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên. Phía Nam dự án giáp ranh giới xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Phía Bắc dự án giáp núi Lưỡi Hái xã Hưng Tây.

Ngoài ra, khu vực triển khai dự án nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng và khu dân cư xóm Phúc Điền xã Hưng Tây còn được ngăn cách bởi đường bộ cao tốc Bắc-Nam (đang được triển khai thi công) và đường sắt cao tốc (theo quy hoạch).

Dự án được cơ cấu các phân khu chức năng: Khu tâm linh: Được bố trí tại 4 vị trí, tổng diện tích 1,04ha. Các công trình xây dựng gồm: Tượng tâm linh; Tượng Địa tạng Vương bồ tát; Đền trình, nhà lưu tro cốt, tháp chuông, tháp trống và Đền thờ thiên. Mật độ xây dựng từ 5 - 40%, cao 1 tầng. Khu hung táng: Bố trí về phía Tây khu đất quy hoạch. Tổng diện tích đất 3,04ha, bố trí khoảng 4.000 mộ phần. Khu cát táng: Bao gồm cát táng mới tại nghĩa trang và di chuyển, quy tập. Khu cát táng mới tại nghĩa trang, diện tích đất: 20,49 ha, bố trí khoảng 36.900 mộ phần. Khu di chuyển, quy tập diện tích đất 3,60 ha, bố trí khoảng 4.700 mộ phần. Khu an táng 1 lần: Bố trí về phía Bắc khu quy hoạch. Diện tích đất 1,75ha, bố trí khoảng 2.300 mộ phần. Khu hỏa táng: Bố trí phía Nam khu đất quy hoạch. Diện tích đất 0,27ha, mật độ xây dựng khoảng 75%, tầng cao 2 tầng. Công trình xây dựng trong khu gồm: Nhà hỏa táng và hệ thống sân đường nội bộ. Khu hành chính, dịch vụ chung: Bố trí gần với khu Hỏa táng. Diện tích đất 0,30ha, mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 1-2 tầng. Các công trình xây dựng trong khu gồm: Nhà ban quản lý, nhà dịch vụ, trạm biến áp và hệ thống sân đường nội bộ. Khu xử lý kỹ thuật (thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn): Được bố trí thành 02 vị trí, tổng diện tích 0,52ha, trong đó: bố trí về phía Bắc khu an táng 1 lần, diện tích đất 0,26ha; bố trí về phía Bắc khu Hung táng, diện tích đất 0,26ha. Khu cây xanh cảnh quan, cách ly, mặt nước và phần mộ hiện có: Tổng diện tích 32,33ha, Bãi đậu xe: Gồm 02 khu vực và được bố trí phía Nam khu quy hoạch, tiếp giáp khu hành chính và khu hỏa táng. diện tích 0,47ha. Công trình xây dựng trong khu gồm Nhà trực + dịch vụ và hệ thống sân bãi, mật độ xây dựng khoảng 15%, tầng cao 1 tầng.

Đảm bảo khoảng cách, an toàn về môi trường



Sau các lần điều chỉnh quy hoạch, đến nay, khoảng cách của các hạng mục trong dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã đảm bảo an toàn về môi trường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 01/202/TT-BXD ngày 19/5/2021. Cụ thể: Khoảng cách thực tế từ lò hỏa táng đến khu dân cư: 1.600m (quy định tối thiểu 500m). Khoảng cách thực tế từ khu vực hung táng đến khu dân cư: 1.380m (quy định tối thiểu 1.000m). Khoảng cách thực tế từ khu vực an táng 1 lần đến khu dân cư: 1.000m (quy định tối thiểu 500m). Khoảng cách thực tế từ khu vực cát táng đến khu dân cư: 460m (quy định tối thiểu 100m).

Khoảng cách các hạng mục của dự án tới khu dân cư đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Theo Thông tư 01/202/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, tại điểm 2.13.2, quy định kỹ thuật cho nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy định về khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang, đối với công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung, khoảng cách tối thiểu từ khu huyệt mộ nghĩa trang hung táng là 1.000m; khoảng cách tối thiểu từ khu huyệt mộ nghĩa trang chôn một lần là 500m; khoảng cách tối thiểu từ khu huyệt mộ nghĩa trang cát táng là 100m; khoảng cách tối thiểu từ nhà, công trình chứa lò hỏa táng và lưu chứa thi hài trước khi hỏa táng là 500m.



Các báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đánh giá về dự án này cũng khẳng định: “Đối với nguồn nước mặt, cách xa dự án về phía Đông có sông Kẻ Gai với chức năng chính là tưới tiêu phục vụ nông nghiệp, hiện tại không có công trình lấy nước phục vụ sinh hoạt. Đối với nguồn nước ngầm, khu vực dự án có 2 tầng chứa nước: tầng chứa nước dưới đất trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước trong trầm tích Plistocen (qp). Tầng qh bị nhiễm sắt, tầng qp nhiễm mặn thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất”.

Theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì khu vực thực hiện dự án xây dựng Công viên vĩnh hằng không có điểm khai thác ngầm, đại đa số người dân đã dùng nước sinh hoạt được cấp từ nhà máy nước sạch.

Các tác động đến môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tương ứng của dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây đã được Hội đồng thẩm định theo Quyết số 590/QĐ-STNMT ngày 2/10/20219 của Sở TN&MT thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/9/2019. Nội dung này cũng được thể hiện chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định số 5416/QĐ-UBND. Trong đó, nước mưa chảy tràn khu hung táng và nước thải khu vực hỏa táng được thu gom và xử lý tập trung tại hệ thống xử lý nước thải có công suất 788m3/ngày, đạt QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi thải ra môi trường. Về khí thải được xử lý đạt QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế.

“Từ các cơ sở nêu trên khẳng định, việc thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến môi trường xóm Phúc Điền nói riêng và xã Hưng Tây nói chung”, đại diện UBND huyện Hưng Nguyên cho biết.