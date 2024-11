Kinh tế Dự án FDI 30 triệu USD ở huyện Yên Thành sắp đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày, dép Vietfast (Đài Loan) có tổng mức đầu tư 30 triệu USD tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành hiện đang nỗ lực thi công sắp đưa vào sử dụng.

Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày, dép Vietfast tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành sắp đưa vào hoạt động. Ảnh: Văn Trường



Từ thời điểm tháng 6/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục để được cấp phép đầu tư. Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày, dép Vietfast đã tiến hành thi công. Đơn vị thi công đã triển khai xây dựng đạt trên 95% khối lượng; gồm 6 xưởng cho công nhân sản xuất giày da, mỗi xưởng rộng trên 5.000 m2, nhà điều hành, nhà xưởng, nhà để xe, dãy nhà phụ trợ, bể nước phòng cháy, chữa cháy, bể xử lý nước thải, trạm biến áp, nhà để xe ô tô, cổng quẹt thẻ, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, cây xanh.

Đồng thời, nhà máy tiến hành cho lắp các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất giày da xuất khẩu. Theo kế hoạch đến hết tháng 12/2024, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhà máy giải quyết việc làm cho 6.000 lao động tại địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường



Được biết, đây là dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư.

Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công các loại giày, dép và nguyên, phụ liệu giày, dép các loại phục vụ xuất khẩu, có công suất 6 triệu sản phẩm/năm.

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách; Dự kiến giải quyết việc làm cho 6.000 lao động phổ thông giai đoạn 1 (nhu cầu tuyển dụng 12.000 lao động) với mức thu nhập bình quân 6-8 triệu đồng/người/tháng và đóng góp ngân sách Nhà nước hàng năm khoảng 110 tỷ đồng.

Đại diện UBND huyện Yên Thành cho biết: Trong 3 năm qua, từ năm 2021-2024 các doanh nghiệp đã đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Thành với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, một số dự án lớn đã đi vào hoạt động như: Nhà máy May của Tập đoàn An Hưng, Nhà máy Chế biến gạo của Tập đoàn TH…

Ngoài ra, huyện thu hút được một số dự án trọng điểm như; Dự án Nhà máy may An Hưng 2 ở xã Thọ Thành, Nhà máy giày ở xã Đồng Thành, Nhà máy giày ở xã Tăng Thành, Nhà máy may ở xã Long Thành… Thời gian tới, huyện triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái hồ Vệ Vừng, xã Đồng Thành…