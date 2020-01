Dự báo bức tranh bất động sản thành phố Vinh 2020

Có thể nói 2019 là một năm có nhiều thay đổi tích cực, khi đồng loạt các chính sách vĩ mô được hiện thực hóa mở ra cơ hội cho bất động sản bứt phá.

Cuối năm 2019, thị trường cả nước có những biến động bất ngờ khi đồng loạt ngân hàng tuyên bố hạ lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, mục tiêu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước toàn hệ thống sẽ giảm lãi suất cho vay xuống 0,5%/năm. Các ngân hàng cổ phần cũng dồn dập điều chỉnh biểu lãi suất huy động tiền gửi. Chẳng hạn, tại VietinBank, lãi suất cao nhất hiện nay chỉ còn 6,8%/năm, giảm 0,2% so với trước đó; mức lãi suất cao nhất của TienPhongBank giảm từ 8,6%/năm xuống còn 7,6 - 7,8%/năm; ACB giảm 0,05 điểm %/năm các kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng; Bảo Việt giảm 0,05 điểm %/năm cho kỳ hạn 6 tháng; VPBank giảm 0,4 điểm %/năm ở hàng loạt kỳ hạn…

Các chuyên gia kinh tế đánh giá việc điều chỉnh này sẽ mang lại tác động lớn không chỉ cho ngân hàng mà còn với nhiều ngành nghề liên quan. Bởi nếu lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm, một bộ phận không nhỏ khách hàng sẽ chuyển hướng từ gửi tiền sang đầu tư vào chứng khoán, ngoại tệ, bất động sản…

Đáng chú ý, ngành bất động sản vừa đón nhận hai chính sách mới đặc biệt quan trọng liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất (K) và bảng giá đất dự kiến cho giai đoạn 2020 - 2024.

Mức tăng “leo thang” của hệ số K tại TP HCM qua các năm. Nguồn: Cafeland

Cụ thể, nhiều tỉnh, thành phố đã đưa ra dự thảo thay đổi hệ số K cho năm 2020, với mức tăng cao hơn các năm trước, đồng nghĩa mỗi giao dịch phải đóng thuế nhiều hơn khiến giá bất động sản được đẩy lên cao. Ví như trước năm 2016, giá đất chiếm 15-18% giá thành nhưng đến nay, Hà Nội tính hệ số K tại các quận nội thành bằng 1,85 đến 2,3 thì giá đất tăng hơn gấp đôi. Hay tại Nghệ An, giá đất ở tại TP Vinh có nơi đạt mức giá cao nhất là 65 triệu đồng/m2 (tăng 27,5% so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019). Tại các huyện, mức giá cao nhất là 15 triệu đồng/m2 (tăng 87,5% so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019).

Ngoài ra, theo quy định thì bảng giá đất sẽ được điều chỉnh 5 năm một lần, tức là vào năm 2020 giá đất sẽ được điều chỉnh và tăng theo mức của cả nước. Bảng giá này được xác định làm căn cứ tính tiền sử dụng đất; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất; tính chi phí đầu vào và ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất…

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TP HCM, tiền sử dụng đất chiếm khoảng 10% giá trị nhà chung cư, 30% nhà phố và 50% biệt thự. Do đó, tăng hệ số K và bảng giá đất mới sẽ là hai yếu tố tác động mạnh mẽ đến chi phí đất và giá bán của dự án khi chủ đầu tư tung sản phẩm ra thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua bán bất động sản trong nhiều năm tới.

Thị trường bất động sản TP Vinh dịch chuyển chuyên nghiệp

Trò chuyện với ông Nguyễn Việt Anh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Bắc Trung Bộ - một trong những đơn vị phân phối bất động sản dẫn đầu tại TP Vinh, có thể thấy đánh giá lạc quan của ông về thị trường BĐS TP Vinh trong giai đoạn 5 năm tới.

“Bất động sản là hạ tầng liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi ngành nghề. Các lĩnh vực khác phát triển cũng kéo theo đà khởi sắc của BĐS và ngược lại. Và hiện tại, có thể nói TP Vinh đang nắm giữ những điều kiện tốt nhất về kinh tế, xã hội, công nghệ, y tế, giáo dục… để BĐS tăng trưởng vượt trội” - ông Nguyễn Việt Anh nhận định.