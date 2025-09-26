Thị trường Dự báo giá bạc: Biến động mạnh trước dữ liệu kinh tế Mỹ Dự báo giá bạc: Giá bạc giảm từ đỉnh 14 năm xuống dưới 45 USD/ounce, thị trường chờ dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ để xác định xu hướng mới.

Giá bạc giảm sau nhịp tăng mạnh

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại châu Á, giá bạc (XAG/USD) lùi về gần 44,80 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 14 năm. Động lực mới cho thị trường được kỳ vọng sẽ đến từ báo cáo Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Mỹ công bố trong ngày.

Trước đó, bạc đã hưởng lợi nhờ kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong phần còn lại của năm 2025. Lãi suất thấp hơn giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc, vốn là tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, các phát biểu thận trọng từ giới chức Fed, đặc biệt là Chủ tịch Jerome Powell, đã củng cố sức mạnh đồng USD và tạo sức ép giảm giá lên bạc.

Quan điểm trái chiều trong nội bộ Fed

Trong khi Powell cho rằng lãi suất hiện ở mức phù hợp và chưa cần giảm nhanh, Thống đốc Stephen Miran lại ủng hộ mức cắt giảm mạnh hơn 0,5%, với lý do lạm phát đã tiến gần mục tiêu 2%.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy thị trường hiện chỉ còn đặt cược khoảng 33% vào khả năng Fed giảm lãi suất trong năm nay.

Yếu tố địa chính trị hỗ trợ giá bạc

Ngoài tác động từ chính sách tiền tệ, căng thẳng tại châu Âu và Trung Đông cũng góp phần giữ giá bạc không giảm quá sâu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang tăng cường tấn công bằng drone, cả ban ngày lẫn ban đêm, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Điều này giúp kim loại quý vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn bất chấp biến động từ kinh tế Mỹ.