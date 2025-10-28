Thị trường Dự báo giá vàng trong nước về gần ngưỡng 140 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 28/10, theo hiệu ứng giảm của vàng thế giới, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm theo, dự báo sẽ về gần ngưỡng 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 28/10 giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên ở mức 3.983,65 USD/ounce, giảm 83,09 USD/ounce, tương đương 2,04% so với thời điểm mở cửa phiên trước đó. Giá vàng hôm nay được dự báo sẽ ở mức kháng cự dưới 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi Mỹ và Trung Quốc đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ vào cuối tuần qua bên lề các cuộc họp ASEAN tại Malaysia.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước hôm nay 28/10 có xu hướng giảm rất mạnh theo giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng miếng SJC hôm nay 28/10 được dự báo giảm rất mạnh về gần ngưỡng 140 triệu đồng/lượng; tương tự giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm sốc.

Cụ thể lúc 10h00 hôm nay 28/10, ghi nhận giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và tập đoàn DOJI được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 145,7 - 147,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra ở mức 146,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, sáng sớm hôm nay 28/10, giá vàng SJC được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 146,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1 triệu đồng/lượng.

Còn tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, sáng sớm hôm nay 28/10 niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 147,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tại Phú Quý giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, ghi nhận thời điểm 10h00 sáng nay 28/10, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Hiện chênh lệch giá mua - bán nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua - bán ở mức 147,9 - 150,9 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn rồng Thăng Long giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tròn trơn rồng Thăng Long đang là 3 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 147,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sáng sớm nay 28/10, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua bán ở mức 147,4 - 149,4 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo là 2 triệu đồng/lượng.