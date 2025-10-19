Thị trường Dự báo giá vàng tuần tới 20/10 đến 26/10: Nhịp giảm ngắn hạn Dự báo giá vàng tuần tới 20/10 đến 26/10: Nhịp giảm ngắn hạn do giá vàng tăng liên tục trong nhiều tuần qua khiến nhiều người bắt đầu chốt lời

Giá vàng thế giới biến động dữ dội, tăng mạnh rồi giảm sâu

Tuần qua, giá vàng tăng đều từng ngày khi không có dữ liệu kinh tế Mỹ tác động đến thị trường. Làn sóng lo ngại về thuế quan và thương mại đã giúp giá vàng bứt phá mạnh trước khi quay đầu giảm sốc vào cuối tuần.

Mở đầu tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 4.100 USD chỉ trong buổi trưa thứ 2, sau đó tiến lên 4.200 USD vào cuối phiên thứ 4. Đến ngày thứ 5, giá vàng chạm ngưỡng 4.300 USD/ounce và đạt đỉnh gần 4.400 USD. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đảo chiều mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Ngay khi thị trường châu Á mở cửa phiên thứ 6, giá vàng tăng mạnh từ 4.315 USD lên 4.368 USD chỉ trong 15 phút. Mô hình “ba đỉnh” nhanh chóng hình thành khiến giá vàng rơi xuống 4.290 USD/ounce chỉ sau một giờ. Dù có lúc phục hồi và lập kỷ lục mới 4.370 USD/ounce vào nửa đêm, giá vàng nhanh chóng quay đầu giảm sâu.

Từ đỉnh 4.380,99 USD, giá vàng trượt mạnh xuống 4.334 USD lúc 4 giờ sáng, 4.287 USD lúc 7h45 và chạm mức 4.217 USD/ounce khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Sau hai lần thất bại trong việc phục hồi lên mốc 4.260 USD, giá vàng tiếp tục giảm xuống đáy trong ngày là 4.185,91 USD/ounce. Cuối ngày, lực mua quay lại giúp giá vàng phục hồi nhẹ quanh 4.240 USD/ounce trước khi kết thúc tuần giao dịch.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, chênh lệch giữa các thương hiệu kỷ lục

Giá vàng trong nước tuần qua biến động mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Ngay sáng thứ 2 (14/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 800 nghìn đồng so với cuối tuần trước.

Đến tối thứ 3, giá vàng tiếp tục leo lên 144,1-146,1 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua bán. Sang thứ 4, giá vàng miếng vượt 148 triệu đồng/lượng, rồi tiếp tục tăng lên 149,1 triệu đồng/lượng vào thứ 5. Đỉnh điểm là thứ 6 (18/10), khi giá vàng miếng SJC đạt 153 triệu đồng/lượng.

Đến thứ 7, giá vàng vẫn giữ ở mức cao, với vàng miếng SJC niêm yết 149,5-151 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm sốc vào cuối tuần, thị trường trong nước giảm theo 2 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tại các của hàng còn có mức tăng mạnh hơn. Nổi bật nhất tại cửa hàng Bảo Tin Minh Châu khi tăng hơn 17 triệu đồng/lượng trong tuần.

Giá vàng nhẫn trong trơn BTMC mở đầu tuần với giá 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến cuối ngày thứ 3 (14/10) đã tăng 2,4 triệu đồng lên mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Từ thứ 4 (15/10) đến ngày gần cuối tuần (17/10), giá vàng nhẫn có nhưng bước tăng cực dài. Thứ 4 giá vàng tăng 5,7 triệu đồng/lượng, thứ 5 tăng 1,7 triệu đồng/lượng, thứ 6 tăng 5,5 triệu đồng/lượng lên mốc cao kỷ lục 159,5 triệu đồng/lượng.

Vào cuối tuần, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn BTMC giảm sâu 1 triệu đồng/lượng, xuống giá 158,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, hoạt động giao dịch còn sôi động hơn, khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được rao bán với mức 170-180 triệu đồng/lượng. Sự chênh lệch lớn này cho thấy sức nóng của thị trường vàng trong nước vẫn chưa hạ nhiệt, dù giá vàng thế giới đang tạm điều chỉnh.

Dự báo giá vàng tuần tới 20/10 - 26/10

Các chuyên gia cho rằng sau giai đoạn tăng nóng, giá vàng có thể bước vào chu kỳ điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Tuy nhiên, với bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, giá vàng vẫn được dự báo duy trì ở vùng cao trong thời gian tới.

Giá vàng tuần sau 20/10 đến 26/10 có thể chịu áp lực lớn khi các rủi ro kinh tế mới tại Mỹ ngày càng rõ nét. Tăng trưởng chậm lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng, khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ. Một số chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể tiến gần đến một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng mạnh đến giá vàng tuần sau 20/10 đến 26/10 là việc Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua dự luật ngân sách mới. Tình trạng này đang gây tổn thất cho nền kinh tế, với nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hơn cả kỷ lục 35 ngày từng diễn ra năm 2018.

Nếu kịch bản đó xảy ra, giới đầu tư có thể tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng tuần tới tăng mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc giá tăng quá nhanh có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, khiến giá vàng điều chỉnh trở lại.

Một sự kiện quan trọng khác trong tuần tới là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến tổ chức vào cuối tháng. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại, thậm chí có thể tiến tới thỏa thuận giảm thuế song phương.

Nếu hai bên đạt được bước tiến tích cực, tâm lý rủi ro trên thị trường sẽ giảm, khiến giá vàng tuần sau 20/10 đến 26/10 có khả năng chịu áp lực điều chỉnh. Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại cũng có thể khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra chốt lời, gia tăng biên độ dao động của giá vàng.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế lan rộng, vàng tiếp tục được xem là phao cứu sinh cho nhà đầu tư. Tuy vậy, việc giá vàng tăng liên tục trong nhiều tuần qua khiến nhiều người bắt đầu chốt lời để bảo toàn lợi nhuận. Hoạt động này có thể khiến giá vàng tuần sau 20/10 đến 26/10 xuất hiện nhịp giảm ngắn hạn, dù xu hướng dài hạn vẫn duy trì tích cực.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News Weekly Gold Survey, tâm lý thị trường về giá vàng đang trở nên phân hóa mạnh sau chuỗi tăng ấn tượng và cú điều chỉnh bất ngờ trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm tích cực trước diễn biến nhiều biến động của giá vàng.

Trong khảo sát tuần này, 15 chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Kitco News. Kết quả cho thấy 9 chuyên gia, tương đương 60%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Có 4 người (27%) cho rằng giá vàng có thể giảm, còn lại 2 chuyên gia (13%) nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trên nền tảng khảo sát trực tuyến của Kitco, tổng cộng có 265 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu. Trong số đó, 180 người (tương đương 68%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 48 người (18%) dự đoán giá vàng có thể giảm, còn 37 người (14%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.