Dự báo mới nhất về hướng đi của bão Noru

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng; Siêu bão Noru đi vào Biển Đông, Nghệ An rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ đông và gấp rút thu hoạch thủy sản chạy bão… là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/9.

(Baonghean.vn) - Tập trung hỗ trợ giúp các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 được Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh xác định.

(Baonghean.vn) - Chiều 26/9, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

(Baonghean.vn) - Từ tháng 9/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 6 vụ đình công của công nhân với quy mô từ 200 - 5.000 công nhân tham gia tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành và thành phố Vinh.

(Baonghean.vn) - Chiều 26/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIX Công đoàn Nghệ An, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Do thua tiền cá cược trong mùa bóng đá EURO nên khi có người trả tiền công 100 triệu đồng để vận chuyển hàng “trắng”, Phạm Xuân Tài liền gật đầu đồng ý.

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7337/UBND – VX về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

(Baonghean.vn) - Sau khi sự việc xảy ra, có nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn liên quan đến tình cảm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an kết luận, động cơ gây án của Đậu Đức Thuận là do nghi ngờ anh T. không sòng phẳng trong làm ăn chung.