Dự báo mưa lớn còn kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày tới

(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

DỰ BÁO MƯA LỚN

Trong 24 giờ qua, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác; Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và đặc biệt to; lượng mưa tính từ 03h ngày 13/10 đến 03h ngày 14/10, phổ biến: 50-150mm; Riêng phía Nam tỉnh Hà Tĩnh phổ biến 100-350mm, có nơi trên 350mm như: Hồ Kim Sơn 404.4mm, Kỳ Thịnh 398.2mm,...

Từ ngày 14/10 đến đêm 15/10, ở Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 200mm.

Tỉnh Nghệ An: Ngày 14/10 đến đêm 15/10, Bắc Nghệ An và vùng núi có rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 40mm; Nam Nghệ An, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm, như Vinh, Hòn Ngư, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc,...

Ngày 16-17/10, ở Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, sau mưa lớn lan ra Nghệ An và Thanh Hóa. Mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 14/10)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4.

- Nhiệt độ: 23 – 27 o C

- Độ ẩm: 90 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 22 – 28 o C

- Độ ẩm: 80 – 90%

* Khu vực thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ: 23 – 27 o C

- Độ ẩm: 90 – 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 – 4.

- Nhiệt độ: 22 – 26 o C

- Độ ẩm: 90 – 95%

* 48 giờ tới: Áp cao lục địa có cường độ suy yếu, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao còn duy trì nên trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.