Kinh tế Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9 Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh dự báo vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão.

Trong 24 giờ qua, trên đất liền tỉnh Nghệ An có mưa rất to đến đặc biệt to và dông với lượng mưa đo được phổ biến 150 – 350mm, có nơi nhiều hơn như Nông Trường 1/5 mưa lớn 478mm, Yên Thượng 432mm… ; riêng vùng núi phía Tây có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30 – 60mm, có nơi nhiều hơn như bản Chà Lúm 93mm,...

Lãnh đạo xã Môn Sơn kiểm tra thực tế tại khu vực trọng yếu để có phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Nguyễn Nam

Dự báo trong 6-12 giờ tới: Lũ trên các sông Nghệ An tiếp tục lên. Lũ lên nhanh trên sông Lam có khả năng đạt mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Mực nước sông Hiếu và hạ lưu sông Lam tiếp tục lên nhanh.

Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp ứng phó khi lũ trên sông Lam tiếp tục lên nhanh gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, trung du, ven sông, suối nhỏ và các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Đặc biệt, lưu ý cảnh báo cấp độ 2 rủi ro thiên tai do lũ: Lũ trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo các khu vực ngập lụt tại Nghệ An trong 24 giờ tới. Ảnh: Đài KTTV Nghệ An

Dự báo ngày và đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 60 – 120mm, có nơi trên 150mm như Mường Xén, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương... Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tiếp đó, dự báo ngày và đêm 30/9, trên địa bàn còn có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10mm-30mm, có nơi trên 50mm. Vì vậy, cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và vùng thấp trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngập lụt nặng tại địa bàn xã Tam Thái sáng 29/9. Ảnh CSCC

Theo thống kê, diễn biến lũ trong 12 giờ qua: lũ trên các sông Nghệ An, mực nước lúc 07h ngày 29/9/2025 tại một số vị trí như sau: Tại trạm Con Cuông: 2.860cm trên mức báo động 1 (BĐ1): 60cm. Thạch Giám: 6.667cm trên mức BĐ1: 67cm. Dừa: 2.110cm, trên mức BĐ1: 60cm. Nam Đàn: 554cm, trên mức BĐ1: 14cm. Chợ Tràng: 362cm, trên mức BĐ1: 62cm. Cửa Hội: 245cm, trên mức BĐ3: 0.5m.

-