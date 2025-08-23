Kinh tế Dự báo mưa lớn ở Nghệ An do ảnh hưởng bão số 5 Bản tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Nghệ An nhận định: Chiều và đêm 24/8 - 25/8, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

24h qua, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sáng nay (23/8) mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông nên tỉnh Nghệ An chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Chiều và đêm 24/8, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở vùng núi 20 - 40mm; trung du và dồng bằng: 40 - 80mm, có nơi trên 100mm, như Cửa Lò, Trường Vinh, Hưng Nguyên...

Dự báo lượng mưa chi tiết

Lượng mưa tỉnh Nghệ An trong 24 giờ tới.

Cảnh báo: Ngày và đêm 25/8, ở Nghệ An có mưa to đến rất to và dông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.