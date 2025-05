Kinh tế

Dự báo mưa lớn ở tỉnh Nghệ An, nhất là các huyện Anh Sơn, Thanh Chương

Theo tin mới nhận từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, 24 giờ qua, tỉnh Nghệ An đã có mưa, rải rác mưa vừa và dông. Lượng mưa 24h qua từ 01h ngày 24/5 đến 01h ngày 25/5 tại Nghệ An phổ biến 15-40mm, có nơi trên 100mm như Na Ngoi 151.1mm, Môn Sơn 148.0mm.