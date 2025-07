Kinh tế Dự báo thời tiết 1/8/2025: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 39°C, Nam Bộ mưa dông diện rộng Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 1/8/2025, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt lên đến 39°C. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 khu vực Hà Nội:

Thủ đô Hà Nội dự kiến có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Chất lượng không khí được đánh giá ở mức xấu. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 tại Tây Bắc Bộ:

Khu vực này có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt vào ban ngày. Chiều tối có khả năng có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, một số nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 tại Đông Bắc Bộ:

Vùng từ Cao Bằng đến Quảng Ninh trải qua nắng nóng diện rộng. Khu vực núi phía Bắc có thể có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, một số nơi vượt 37 độ C.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cần đề phòng dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, một số nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 tại Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Phía Bắc khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Phía Nam từ 32 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 tại Tây Nguyên:

Khu vực Tây Nguyên từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có nắng vào ban ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam mạnh cấp 2-3. Cần đề phòng dông, lốc, và sét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, một số nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết 1/8/2025 tại Nam Bộ:

Trời nhiều mây, có nắng vào ban ngày. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có mưa to kèm theo gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 2-3. Chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C, một số nơi trên 34 độ C.

Khu vực biển: Hoàng Sa mưa lớn, gió giật mạnh

Hoàng Sa: Mưa to, sóng cao 2-4m, nhiệt độ 24 - 26°C.

Trường Sa: Mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3-4, tầm nhìn trên 10km.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới:

Nắng nóng tiếp tục ở Bắc và Trung Bộ, Nam Bộ duy trì mưa dông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.