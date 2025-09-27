Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, ngày và đêm 27/9/2025, thời tiết tại Nghệ An có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực, tâm điểm là mưa lớn tại vùng núi và trung du.
DỰ BÁO CHI TIẾT THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 27/9/2025
Khu vực Vùng núi và Trung du
- Thời tiết: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi rải rác mưa vừa đến mưa to, và đều có nơi xảy ra mưa rất to và dông mạnh.
- Gió: Tây bắc cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ:
- Vùng núi: 24∘C – 29∘C.
- Trung du: 24∘C – 30∘C.
- Độ ẩm: 80% - 90%.
Khu vực Đồng bằng ven biển
- Thời tiết: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông.
- Gió: Bắc đến đông bắc cấp 3.
- Nhiệt độ: 25∘C – 30∘C.
- Độ ẩm: 80% - 90%.
Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư
- Thời tiết: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa đến mưa to.
- Gió: Đông bắc cấp 3 cấp 4.
- Nhiệt độ: 25∘C – 30∘C.
- Độ ẩm: 85% - 90%.
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
- Trong mưa dông trên toàn tỉnh, có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần tuyệt đối đề phòng.
Dự báo 48 giờ tới:
- Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nối với cơn bão BUALOI sẽ hình thành lại, nâng trục dần lên phía Bắc và di chuyển vào Biển Đông, khả năng trở thành cơn bão số 10.
- Do ảnh hưởng của diễn biến này, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.
- Gió Bắc đến đông bắc cấp 3.
Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cập nhật để có biện pháp phòng tránh kịp thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản.