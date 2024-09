Bạn cần biết Dự báo thời tiết hôm nay 5/9 ngày khai giảng năm học mới Cơ quan khí tượng nhận định về thời tiết cả nước trong ngày khai giảng năm học mới 2024 - 2025 và dự báo đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc.

Thời tiết ngày khai giảng

Hôm nay 5/9, khắp cả nước, 23 triệu học sinh sẽ tham gia lễ khai giảng để bắt đầu năm học mới 2024-2025.

Dự báo thời tiết cho ngày khai giảng cho biết sẽ có nắng vào buổi sáng, nhưng cũng có khả năng xuất hiện mưa dông vào buổi chiều tại một số địa phương.

Ở Bắc Bộ, dự kiến trời sẽ nắng, thậm chí nắng nóng ở một số nơi, và có thể có mưa rào cùng dông vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ dự kiến sẽ nằm trong khoảng 24-35 độ C, có nơi cao hơn 35 độ C.

Khoảng 2,3 triệu học sinh tại Hà Nội sẽ đón chào năm học mới với thời tiết nắng, có nơi nắng nóng, và dự kiến không mưa vào buổi tối. Nhiệt độ dự kiến sẽ dao động từ 25-35 độ C, có nơi cao hơn 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Trời phần nhiều có mây, ban ngày trời nắng, một số nơi có thể nắng nóng. Vào buổi chiều tối và đêm, một số nơi sẽ có mưa rào và dông. Đặc biệt, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có khả năng xuất hiện mưa rào và dông lẻ tẻ, có nơi mưa lớn. Nhiệt độ trong ngày sẽ nằm trong khoảng từ 26 đến 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 5/9, trời sẽ nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa nhẹ đến mưa vừa, và có thể có dông rải rác. Một số nơi có thể có mưa to đến rất to. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 20 đến 30 độ C, còn ở Nam Bộ từ 24 đến 34 độ C.