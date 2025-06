Kinh tế Dự báo thời tiết ngày 14/6/2025: Nắng nóng diện rộng bao trùm Bắc và Trung Bộ Dự báo thời tiết ngày 14/6/2025: Nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/6/2025

Ít mây, trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 27 - 29 độ C (thấp nhất) đến 34 - 36 độ C (cao nhất), có nơi trên 36 độ.

Khả năng mưa thấp (20 - 24%). Chất lượng không khí được cảnh báo ở mức xấu.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ ngày 14/6/2025

Trời nắng nóng, ít mây, không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C; riêng Hòa Bình có thể lên tới 35 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ ngày 14/6/2025

Trời nắng nóng trên diện rộng, nhiều mây, không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 14/6/2025

Ngày nắng gắt, trời ít mưa, gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ từ 27 - 30 độ C (thấp nhất) đến 34 - 37 độ C (cao nhất).

Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 14/6/2025

Trời có mây. Phía Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ từ 25 - 28 độ C (thấp nhất); cao nhất phía Bắc 34 - 37 độ C, phía Nam 31 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 14/6/2025

Từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ dao động từ 20 - 23 độ C (thấp nhất) đến 29 - 32 độ C (cao nhất), có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 14/6/2025

Ngày có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C. Chỉ số tia UV ở mức thấp, ít gây hại.