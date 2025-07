Kinh tế Dự báo thời tiết ngày 28/7/2025 trên cả nước Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày mai 28/7 sẽ diễn biến phức tạp với nắng nóng xen kẽ mưa dông trên cả nước.

Tại Hà Nội, ngày nắng nóng sẽ chuyển sang mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều và tối.

Khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) sẽ trải qua một ngày nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi vượt quá 37°C. Đặc biệt, các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, chiều tối và đêm nhiều nơi sẽ có mưa rào và dông kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong đó một số khu vực có thể xảy ra mưa to đến rất to, đặc biệt vào chiều tối và đêm. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng ghi nhận khả năng mưa dông cục bộ, với cảnh báo về lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng sẽ có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, tăng lên thành mưa rải rác vào chiều tối với một số điểm mưa to cục bộ. Nhiệt độ tại khu vực này dao động từ 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo và có biện pháp phòng tránh phù hợp khi có mưa dông xảy ra.

Dự báo thời tiết ngày mai 28/7 chi tiết cho các vùng:

Hà Nội sẽ có một ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C. Vào chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống còn 25–27 độ C. Gió thổi nhẹ, thời tiết khá oi bức vào ban ngày.

Tây Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu nắng nóng, nhiều nơi nắng gay gắt với mức nhiệt cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi vượt 37 độ. Riêng tại Lai Châu và Điện Biên, thời tiết dịu hơn với mức cao nhất từ 31–34 độ C. Mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều tối và đêm nhưng rải rác. Gió nhẹ, lưu ý hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ cũng duy trì nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt với nhiệt độ ban ngày từ 35 đến 37 độ C. Ban đêm, thời tiết mát hơn, nhiệt độ hạ xuống 24–27 độ C. Vùng núi có nơi mát hơn dưới 24 độ. Mưa rào và dông có thể xuất hiện về chiều tối, song phân bố không đều.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng mưa rào và dông rải rác vào buổi chiều và đêm, một số nơi có thể có mưa rất to. Ban ngày, trời vẫn có nắng với nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ C. Gió nhẹ và cần đề phòng hiện tượng lốc, sét trong cơn dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, đêm có thể có mưa rào nhẹ. Riêng Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32–35 độ C. Gió tây nam nhẹ đến trung bình, kèm nguy cơ mưa đá và gió giật trong dông.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có khả năng mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to. Thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 25 đến 28 độ C, ban đêm lạnh nhẹ từ 20 đến 23 độ C. Gió tây nam thổi nhẹ, cần cảnh giác lốc và sét.

Nam Bộ, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, sẽ có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, riêng chiều tối và tối mưa nhiều hơn, có nơi mưa to. TP. HCM nhiệt độ dao động từ 23–25 độ C về đêm và 31–33 độ C ban ngày. Thời tiết dễ chịu hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dông lốc, sét và gió mạnh vào cuối ngày.