Kinh tế Dự báo thời tiết ngày 30/5: Miền Bắc giảm mưa, miền Trung - Nam đề phòng dông chiều Dự báo thời tiết ngày 30/5: Miền Bắc và miền Trung có mưa rào rải rác, chủ yếu vào chiều tối. Miền Nam trời nắng, có thể xuất hiện mưa vào chiều tối.

Dự báo thời tiết ngày 30/5/2025

Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ban ngày có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 25 - 31°C. Chất lượng không khí ở mức xấu.

Tây Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trời mát, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 19°C, cao nhất khoảng 25 - 28°C. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông.

Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa rào về đêm, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc nhẹ. Nhiệt độ trong khoảng 21 - 28°C. Cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh trong cơn dông.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông, một số nơi mưa to. Từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có thể có mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến từ 22 - 32°C, có nơi trên 32°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật trong mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 24 - 33°C.

Tây Nguyên: Trời nắng ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió Tây Nam nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20 - 33°C, có nơi cao hơn.

Nam Bộ: Ban ngày trời có mây, có nắng nhẹ, mưa rào vài nơi. Chiều tối và đêm có thể có dông. Gió nhẹ, chỉ số UV ở mức thấp. Nhiệt độ từ 25 - 34°C.