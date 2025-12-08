Thứ Ba, 12/8/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/8: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông giải nhiệt

PV 12/08/2025 3:45

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, thời tiết trong ngày 12/8 trên địa bàn tỉnh có hình thái chủ đạo là ngày nắng nóng, có nơi gay gắt, về chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Ngày 12/8, thời tiết tại các khu vực trong tỉnh Nghệ An phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 37 độ C, đặc biệt ở vùng núi và trung du.

Tuy nhiên, về chiều và đêm, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp suy yếu, các khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, giúp làm dịu bớt không khí oi bức. Gió chủ yếu là hướng Tây Nam cấp 2 - 3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 12/8

  • Khu vực Vùng núi: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.
    • Nhiệt độ: 25 – 36°C, có nơi cao hơn 37°C.
    • Độ ẩm: 75 – 80%.
  • Khu vực Trung du: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.
    • Nhiệt độ: 27 – 36°C, có nơi cao hơn 37°C.
    • Độ ẩm: 70 – 75%.
  • Khu vực Đồng bằng ven biển: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.
    • Nhiệt độ: 28 – 36°C.
    • Độ ẩm: 70 – 75%.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4.
    • Nhiệt độ: 28 – 34°C.
    • Độ ẩm: 70 – 75%.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong các cơn dông, người dân cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Dự báo trong 48 giờ tới

Dự báo trong 48 giờ tới, rãnh áp thấp có xu hướng yếu đi nên tỉnh Nghệ An sẽ duy trì hình thái thời tiết mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

