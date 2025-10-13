Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 13/10: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa rào và dông Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm hôm nay (13/10), thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng yếu hoặc gián đoạn. Chiều và đêm, các khu vực sẽ có mưa, mưa rào và dông. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá trong cơn dông.

Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, trong 48 giờ tới, tỉnh Nghệ An được dự báo sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 13/10/2025

Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu.

Chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 23 – 30°C.

Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu.

Chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 24 – 30°C.

Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn.

Chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ: 25 – 29°C.

Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn.

Chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ: 25 – 29°C.

Độ ẩm: 85 - 90%.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.