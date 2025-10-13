Thứ Hai, 13/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 13/10: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa rào và dông

PV 13/10/2025 3:57

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm hôm nay (13/10), thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng yếu hoặc gián đoạn. Chiều và đêm, các khu vực sẽ có mưa, mưa rào và dông. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá trong cơn dông.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-mai.jpg
Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, trong 48 giờ tới, tỉnh Nghệ An được dự báo sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 13/10/2025

Khu vực Vùng núi

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu.
  • Chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông.
  • Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 23 – 30°C.
  • Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Trung du

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu.
  • Chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi.
  • Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 24 – 30°C.
  • Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Đồng bằng ven biển

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn.
  • Chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông.
  • Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
  • Nhiệt độ: 25 – 29°C.
  • Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn.
  • Chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông.
  • Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
  • Nhiệt độ: 25 – 29°C.
  • Độ ẩm: 85 - 90%.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng ven biển gió mạnh

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng ven biển gió mạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Đọc tiếp

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng ven biển gió mạnh

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng ven biển gió mạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 13/10: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa rào và dông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO