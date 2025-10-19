Chủ Nhật, 19/10/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 19/10: Vùng núi, trung du có mưa rào và dông, vùng ven biển gió Bắc cấp 4 – cấp 5

P.V 19/10/2025 5:00

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 19/10, khu vực vùng núi và trung du trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5.

* Khu vực Vùng núi:

Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 21 – 30 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

bna_1-1-.jpeg
ảnh minh hoạ

* Khu vực Trung du:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 22 – 30 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3 – cấp 4, có nơi cấp 5.

- Nhiệt độ : 23 – 29 độ C

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4 – cấp 5.

- Nhiệt độ : 23 – 28 độ C

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Trưa và chiều có mưa vài nơi. Gió Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

