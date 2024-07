Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 22/7: Cảnh báo mưa, lốc xoáy Hôm nay (22/7), khu vực tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hôm qua (21/7), vùng núi phía Tây Nghệ An đã có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 0h/21/7 đến 0h/22/7 có nơi trên 100mm như: Xã Châu Khê (Con Cuông) 167.8mm, xã Cam Lâm (Con Cuông) 149.8mm, TT Thạch Giám (Tương Dương) 134.8mm,….

Khu vực tỉnh Nghệ An đề phòng lốc sét, mưa đá. Ảnh tư liệu

Cảnh báo: Ngày hôm nay (22/7), khu vực tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Cảnh báo tác động của mưa lớn: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết cụ thể như sau:

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng gần ven biển có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 27 – 34 °C

- Độ ẩm : 85 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 26 – 35oC

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Thành phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 35oC

- Độ ẩm : 85 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 27 – 31oC

- Độ ẩm : 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với tâm bão số 2 trên Biển Đông nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió mạnh cấp 3, vùng gần ven biển cấp 4 – cấp 5.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh./.