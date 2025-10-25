Thứ Bảy, 25/10/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/10: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng

25/10/2025

Trong ngày 25/10, các khu vực tại Nghệ An phổ biến kiểu thời tiết mây thay đổi, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét ở vùng núi và trung du, trời lạnh ở đồng bằng ven biển. Tuy nhiên, về trưa và chiều trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 27 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 25/10/2025 như sau:

  • Khu vực Vùng núi: Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trưa và chiều trời hửng nắng. Gió nhẹ.
    • Nhiệt độ: 19 – 27oC.
    • Độ ẩm: 80 - 90%.
  • Khu vực Trung du: Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.
    • Nhiệt độ: 19 – 26oC.
    • Độ ẩm: 80 - 90%.
  • Khu vực Đồng bằng ven biển: Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi cấp 4.
    • Nhiệt độ: 20 – 25oC.
    • Độ ẩm: 85 - 95%.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4.
    • Nhiệt độ: 20 – 24oC.
    • Độ ẩm: 90 - 95%.

Nhận định thời tiết trong 48 giờ tới:

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết, trong 48 giờ tới, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu. Do đó, thời tiết phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5.Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

      Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/10: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng

