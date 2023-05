Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/5: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to

PV (Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia & Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ)

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết khu vực Nghệ An ngày 8/5 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.