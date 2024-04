Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An ngày 6/4

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, ngày 3/4, các khu vực tỉnh Nghệ An có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: Đô Lương, Tương Dương, Con Cuông, TP Vinh...