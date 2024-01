Dự báo từ đêm 20/1, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, sau đó rét đậm

(Baonghean.vn) -Sáng 17/1, Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) do ông Mun Hyung Kun - Ủy ban An ninh và Hành chính tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn đã đến thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.